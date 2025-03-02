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Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому
Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому
Для главы киевского режима Владимира Зеленского наступило время, когда ему придется расплачиваться за все свои преступления. Такое мнение высказал председатель... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T18:07
2025-03-02T18:07
мнения
владимир константинов
политика
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Для главы киевского режима Владимира Зеленского наступило время, когда ему придется расплачиваться за все свои преступления. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.По мнению главы крымского парламента, Зеленский приехал в Вашингтон решать свою собственную судьбу. Он хотел получить гарантии неприкосновенности для своего многомиллионного состояния, но с ним даже не стали говорить на эту тему.Рано или поздно мировой общественности станет известна статистика погибших на Украине, которую тщательно от нее скрывают, и тогда станут известны масштабы национальной трагедии, подчеркнул Константинов.По мнению аналитиков, ситуация с урегулированием украинского конфликта существенно осложнилась после уже ставшей исторической перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. В европейских СМИ этот разговор назвали крахом дипломатии и даже "публичной поркой".Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что после этого Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и выделения средств США по старым контрактам, и обмена разведданными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп СШАВ Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИСША будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского
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РИА Новости Крым
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мнения, владимир константинов, политика, украина, владимир зеленский
Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому

В Крыму предсказали скорый суд военного трибунала для Зеленского

18:07 02.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Для главы киевского режима Владимира Зеленского наступило время, когда ему придется расплачиваться за все свои преступления. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"Где гарантия, что завтра его (Зеленского – ред.) не посадят за военные преступления? Трамп не дает гарантий. Миллиарды, наворованные на войне и крови своих граждан, не уберегут его от скамьи трибунала", – сказал Константинов.

По мнению главы крымского парламента, Зеленский приехал в Вашингтон решать свою собственную судьбу. Он хотел получить гарантии неприкосновенности для своего многомиллионного состояния, но с ним даже не стали говорить на эту тему.
"Ему (Зеленскому – ред.) наглядно показали, что его ни во что не ставят, не хотят обсуждать его личные проблемы. И этот сигнал уловили все, даже те, кто формально заявил о его поддержке. Зеленский начинает это осознавать, потому и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики", – сказал председатель Госсовета Крыма.
Рано или поздно мировой общественности станет известна статистика погибших на Украине, которую тщательно от нее скрывают, и тогда станут известны масштабы национальной трагедии, подчеркнул Константинов.
По мнению аналитиков, ситуация с урегулированием украинского конфликта существенно осложнилась после уже ставшей исторической перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. В европейских СМИ этот разговор назвали крахом дипломатии и даже "публичной поркой".
Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что после этого Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и выделения средств США по старым контрактам, и обмена разведданными.
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