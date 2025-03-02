https://crimea.ria.ru/20250302/rasplata-blizka-v-krymu-vynesli-prigovor-zelenskomu-1144593323.html

Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому

Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Расплата близка: в Крыму вынесли приговор Зеленскому

Для главы киевского режима Владимира Зеленского наступило время, когда ему придется расплачиваться за все свои преступления. Такое мнение высказал председатель... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T18:07

2025-03-02T18:07

2025-03-02T18:07

мнения

владимир константинов

политика

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/09/1144031832_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b08225607eed7259d80183c4770f81b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Для главы киевского режима Владимира Зеленского наступило время, когда ему придется расплачиваться за все свои преступления. Такое мнение высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.По мнению главы крымского парламента, Зеленский приехал в Вашингтон решать свою собственную судьбу. Он хотел получить гарантии неприкосновенности для своего многомиллионного состояния, но с ним даже не стали говорить на эту тему.Рано или поздно мировой общественности станет известна статистика погибших на Украине, которую тщательно от нее скрывают, и тогда станут известны масштабы национальной трагедии, подчеркнул Константинов.По мнению аналитиков, ситуация с урегулированием украинского конфликта существенно осложнилась после уже ставшей исторической перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. В европейских СМИ этот разговор назвали крахом дипломатии и даже "публичной поркой".Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что после этого Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и выделения средств США по старым контрактам, и обмена разведданными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский мешает Трампу урегулировать конфликт на Украине – Госдеп СШАВ Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИСША будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и Зеленского

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир константинов, политика, украина, владимир зеленский