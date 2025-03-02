На смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс США
О необходимости сменить Зеленского у власти заявили в Конгрессе США
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. К власти на Украине должен прийти новый лидер, который сможет вернуться в Овальный кабинет вместо Зеленского и сесть за стол переговоров. Об этом в интервью каналу NBC News заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
"Ему (Зеленскому – ред.) нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров в знак благодарности, или кто-то другой должен возглавить страну”, – сказал Джонсон.
Это уже не первое подобное заявление в американском политикуме. Накануне о том, что Зеленский должен уйти в отставку, журналистам заявил сенатор Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц также в интервью каналу CNN сказал, что Штаты не могут добиться от киевского режима понимания, на какие уступки они готовы пойти ради мира.
"Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но очевидно, что будут определенные территориальные уступки", – ответил он на вопрос о возможных уступках со стороны Киева.
28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между главами государств произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
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