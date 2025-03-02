https://crimea.ria.ru/20250302/na-smenu-zelenskomu-dolzhen-priyti-drugoy-lider--kongress-ssha-1144595406.html

На смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс США

На смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс США - РИА Новости Крым, 02.03.2025

На смену Зеленскому должен прийти другой лидер – Конгресс США

К власти на Украине должен прийти новый лидер, который сможет вернуться в Овальный кабинет вместо Зеленского и сесть за стол переговоров. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T19:11

2025-03-02T19:11

2025-03-02T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. К власти на Украине должен прийти новый лидер, который сможет вернуться в Овальный кабинет вместо Зеленского и сесть за стол переговоров. Об этом в интервью каналу NBC News заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.Это уже не первое подобное заявление в американском политикуме. Накануне о том, что Зеленский должен уйти в отставку, журналистам заявил сенатор Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц также в интервью каналу CNN сказал, что Штаты не могут добиться от киевского режима понимания, на какие уступки они готовы пойти ради мира.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между главами государств произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИСША будут мстить: чего ждать после перепалки Трампа и ЗеленскогоУкраина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, конгресс сша, сша, украина, политика, в мире, владимир зеленский