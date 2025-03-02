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В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА
В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА - РИА Новости Крым, 02.03.2025
В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА
В Курской области за сутки украинская армия потеряла более 240 военнослужащих. Уничтожено 38 единиц техники, шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T14:02
2025-03-02T14:04
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
новости сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки украинская армия потеряла более 240 военнослужащих. Уничтожено 38 единиц техники, шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 14 населенных пунктов в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Журавкае, Мирополье, Ободах и Юнаковке Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 64 535 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортер, 2110 боевых бронированных машин, 2281 автомобиль и сотни единиц другой техники.Ранее в Минобороны сообщили, что в зоне специальной военной операции за сутки Киев потерял 1365 военнослужащих. Российские военнослужащие уничтожили четыре военных склада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской областиЕще два села в Донбассе перешли под контроль России Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, новости сво, армия и флот, министерство обороны рф
В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА

В Курской области уничтожили 240 националистов и четыре пункта БПЛА

14:02 02.03.2025 (обновлено: 14:04 02.03.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки украинская армия потеряла более 240 военнослужащих. Уничтожено 38 единиц техники, шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 14 населенных пунктов в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Журавкае, Мирополье, Ободах и Юнаковке Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 64 535 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортер, 2110 боевых бронированных машин, 2281 автомобиль и сотни единиц другой техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в зоне специальной военной операции за сутки Киев потерял 1365 военнослужащих. Российские военнослужащие уничтожили четыре военных склада.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиНовости СВОАрмия и флотМинистерство обороны РФ
 
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