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В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА

В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА - РИА Новости Крым, 02.03.2025

В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА

В Курской области за сутки украинская армия потеряла более 240 военнослужащих. Уничтожено 38 единиц техники, шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T14:02

2025-03-02T14:02

2025-03-02T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Курской области за сутки украинская армия потеряла более 240 военнослужащих. Уничтожено 38 единиц техники, шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 14 населенных пунктов в Курской области, а также в Басовке, Беловодах, Журавкае, Мирополье, Ободах и Юнаковке Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 64 535 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортер, 2110 боевых бронированных машин, 2281 автомобиль и сотни единиц другой техники.Ранее в Минобороны сообщили, что в зоне специальной военной операции за сутки Киев потерял 1365 военнослужащих. Российские военнослужащие уничтожили четыре военных склада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской областиЕще два села в Донбассе перешли под контроль России Девять высокоточных ударов по Украине – разбиты аэродромы и энергосистема

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, новости сво, армия и флот, министерство обороны рф