https://crimea.ria.ru/20250302/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1144590462.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 02.03.2025
На Крымском мосту растет очередь
У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края ждут проезда 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T16:07
2025-03-02T16:07
2025-03-02T16:12
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края ждут проезда 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту растет очередь
Перед въездом на Крымский мост проезда ждут 60 автомобилей со стороны Кубани
16:07 02.03.2025 (обновлено: 16:12 02.03.2025)