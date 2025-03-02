Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250302/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1144590462.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 02.03.2025
На Крымском мосту растет очередь
У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края ждут проезда 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T16:07
2025-03-02T16:12
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края ждут проезда 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту растет очередь

Перед въездом на Крымский мост проезда ждут 60 автомобилей со стороны Кубани

16:07 02.03.2025 (обновлено: 16:12 02.03.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края ждут проезда 60 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 16:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств", – сказано в сообщении.

В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил ранее замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Позор Зеленского в США и переговоры по Украине – главное за неделю
17:13Крымский мост: в 2,5 раза за час выросла очередь на въезд в Крым
16:36Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию России
16:07На Крымском мосту растет очередь
15:47Страны Европы планировали создать базы НАТО в Крыму – Лавров
15:17В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза
14:43Какие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и Европе
14:02В Курской области уничтожили четыре украинских пункта БПЛА
13:42В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
13:25Более 1300 боевиков и четыре военных склада: итоги СВО за сутки
13:09В Ростове у женщины в почке нашли опухоль размером с голову
12:51На Украине поражены объекты газопереработки и военные аэродромы
12:41Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
12:18Трамп стремительно меняет мировую внешнюю политику - Кремль
11:41Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам
11:15Пожар в Подмосковье увеличился до 9500 квадратных метров
10:46В Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моря
10:22Ялтинскую трассу вечером накроет мокрый снег – Крымавтодор
09:45В Подмосковье горит огромный склад пластиковых изделий
09:02Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму
Лента новостейМолния