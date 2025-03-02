https://crimea.ria.ru/20250302/ukraina-protestuet-protiv-rotatsii-missii-magate-cherez-territoriyu-rossii-1144591626.html

Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию России

Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию России - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Украина протестует против ротации миссии МАГАТЭ через территорию России

Украина направила в МАГАТЭ ноту протеста по поводу ротации ее сотрудников, находящихся на ЗАЭС, через подконтрольную России территорию. Текст документа... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T16:36

2025-03-02T16:36

2025-03-02T16:43

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заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Украина направила в МАГАТЭ ноту протеста по поводу ротации ее сотрудников, находящихся на ЗАЭС, через подконтрольную России территорию. Текст документа опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины.По мнению украинских властей, Россия "фактически заставила" сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней, что значительно превышает запланированный срок. РФ якобы держала людей "под беспрецедентным психологическим давлением, в зоне повышенных рисков", лишив их свободы передвижения, говорится в документе.В корпорации "Росатом" 1 марта заявили, что ротация инспекторов МАГАТЭ впервые прошла через территорию России. До этого в течение месяца смену сотрудников не удавалось провести из-за систематических провокаций со стороны ВСУ. В итоге после многочисленных консультаций с руководством МАГАТЭ было решено провести ротацию через российские регионы.Эксперты агентства работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию, что помогает сдерживать попытки ВСУ наносить удары по ЗАЭС. 20 февраля 2025 года инспекторы организации отметили рост военной активности вокруг станции. Это не позволяет провести ротацию экспертов агентства.Ранее из-за обстрелов украинских боевиков на Запорожской АЭС на неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1". 14 февраля ВСУ нанесли 15 ударов по Запорожской ТЭС, в результате обстрела было критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения.12 февраля киевские боевики сорвали ротацию экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Россия полностью обеспечила подготовку ротации, но движение представителей МАГАТЭ было заблокировано ВСУ – колонна российских военнослужащих так и не дождалась их в условленном месте, после чего на обратном пути была подвергнута обстрелу.5 февраля восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, но были сбиты средствами ПВО. По итогам совещания с Рафаэлем Гросси глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что риски для ЗАЭС возрастают в связи с нарастанием количества украинских ударов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭСДроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭСАтомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, магатэ, мид украины, россия, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, украина