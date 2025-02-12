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Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС
Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС
ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T12:00
2025-02-12T12:24
евгений балицкий
запорожская область
новости
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Балицкий предупредил о работе ПВО и попросил жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу.По информации официального канала ЗАЭС, на данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодного останова". "Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров в Москве с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭСМашину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭЗапорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), заэс (запорожская атомная электростанция)
Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС

Дроны ВСУ атаковали территорию возле Запорожской АЭС

12:00 12.02.2025 (обновлено: 12:24 12.02.2025)
 
© РИА Новости . Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров", - написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий предупредил о работе ПВО и попросил жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу.
По информации официального канала ЗАЭС, на данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодного останова".
"Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров в Москве с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
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