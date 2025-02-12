https://crimea.ria.ru/20250212/drony-vsu-udarili-v-300-kh-metrakh-ot-reaktora-zaporozhskoy-aes-1144116107.html

Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС

Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Дроны ВСУ ударили в 300-х метрах от реактора Запорожской АЭС

ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T12:00

2025-02-12T12:00

2025-02-12T12:24

евгений балицкий

запорожская область

новости

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Балицкий предупредил о работе ПВО и попросил жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицу.По информации официального канала ЗАЭС, на данный момент станция работает в прежнем режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодного останова". "Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров в Москве с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭСМашину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭЗапорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), заэс (запорожская атомная электростанция)