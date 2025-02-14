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Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье
Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье
Радиационный фон в граничащих с Украиной регионах России не превышает средних многолетних значений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора после... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T18:04
2025-02-14T18:04
радиация
безопасность
украина
россия
магатэ
роспотребнадзор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Радиационный фон в граничащих с Украиной регионах России не превышает средних многолетних значений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора после сообщения о столкновении беспилотника с саркофагом Чернобыльской атомной электростанции.Минувшей ночью сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, сообщали ранее в МАГАТЭ. Уточнялось, что в крышу защитного сооружения якобы врезался беспилотник.Уточняется, что мониторинг радиационной обстановки в граничащих с Украиной районах ведется территориальными подразделениями Роспотребнадзора на постоянной основе. Также ведомство приводит аналогичные данные МАГАТЭ."Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждается информация об отсутствии изменений в радиационной обстановке, связанной со столкновением беспилотного летательного аппарата с крышей укрытия, покрывающего четвертый блок Чернобыльской атомной электростанции", - сказано в сообщении.Заявляя о том, что Россия якобы наносит удары по ядерной энергетике Украины, Киев занимается провокациями и подтасовкой фактов, комментировал ранее в пятницу тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваНа ЗАЭС из-за обстрела вышла из строя линия электропередачиКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
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радиация, безопасность, украина, россия, магатэ, роспотребнадзор, новости
Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье

Радиационный фон в граничащих с Украиной регионах России в норме - Роспотребнадзор

18:04 14.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Радиационный фон в граничащих с Украиной регионах России не превышает средних многолетних значений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора после сообщения о столкновении беспилотника с саркофагом Чернобыльской атомной электростанции.
Минувшей ночью сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, сообщали ранее в МАГАТЭ. Уточнялось, что в крышу защитного сооружения якобы врезался беспилотник.
"По состоянию на 14 февраля уровень гамма-фона в указанных субъектах Российской Федерации не превышает средних многолетних значений, характерных для данной местности. Контроль за радиационной обстановкой продолжается", - констатировали в пресс-службе.
Уточняется, что мониторинг радиационной обстановки в граничащих с Украиной районах ведется территориальными подразделениями Роспотребнадзора на постоянной основе. Также ведомство приводит аналогичные данные МАГАТЭ.
"Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждается информация об отсутствии изменений в радиационной обстановке, связанной со столкновением беспилотного летательного аппарата с крышей укрытия, покрывающего четвертый блок Чернобыльской атомной электростанции", - сказано в сообщении.
Заявляя о том, что Россия якобы наносит удары по ядерной энергетике Украины, Киев занимается провокациями и подтасовкой фактов, комментировал ранее в пятницу тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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РадиацияБезопасностьУкраинаРоссияМАГАТЭРоспотребнадзорНовости
 
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