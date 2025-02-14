https://crimea.ria.ru/20250214/atomnaya-provokatsiya-kieva-na-chaes---chto-s-radiatsiey-v-prigraniche-1144186919.html

Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье

Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Атомная провокация Киева на ЧАЭС - что с радиацией в приграничье

Радиационный фон в граничащих с Украиной регионах России не превышает средних многолетних значений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора после... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T18:04

2025-02-14T18:04

2025-02-14T18:04

радиация

безопасность

украина

россия

магатэ

роспотребнадзор

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127690296_844:472:2532:1422_1920x0_80_0_0_3dac14dd64b6c73fb8f5671c2b68b285.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Радиационный фон в граничащих с Украиной регионах России не превышает средних многолетних значений. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора после сообщения о столкновении беспилотника с саркофагом Чернобыльской атомной электростанции.Минувшей ночью сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, сообщали ранее в МАГАТЭ. Уточнялось, что в крышу защитного сооружения якобы врезался беспилотник.Уточняется, что мониторинг радиационной обстановки в граничащих с Украиной районах ведется территориальными подразделениями Роспотребнадзора на постоянной основе. Также ведомство приводит аналогичные данные МАГАТЭ."Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждается информация об отсутствии изменений в радиационной обстановке, связанной со столкновением беспилотного летательного аппарата с крышей укрытия, покрывающего четвертый блок Чернобыльской атомной электростанции", - сказано в сообщении.Заявляя о том, что Россия якобы наносит удары по ядерной энергетике Украины, Киев занимается провокациями и подтасовкой фактов, комментировал ранее в пятницу тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваНа ЗАЭС из-за обстрела вышла из строя линия электропередачиКиев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радиация, безопасность, украина, россия, магатэ, роспотребнадзор, новости