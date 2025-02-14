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Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация
Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация
Заявляя о том, что Россия якобы наносит удары по ядерной энергетике Украины, Киев занимается провокациями и подтасовкой фактов. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:01
2025-02-14T14:03
дмитрий песков
кремль
провокации
россия
украина
ядерная энергетика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Заявляя о том, что Россия якобы наносит удары по ядерной энергетике Украины, Киев занимается провокациями и подтасовкой фактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики".Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока. По словам сотрудников МАГАТЭ , в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявлено. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме это также назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, кремль, провокации, россия, украина, ядерная энергетика, новости
Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация

Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины являются провокацией – Песков

13:01 14.02.2025 (обновлено: 14:03 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Заявляя о том, что Россия якобы наносит удары по ядерной энергетике Украины, Киев занимается провокациями и подтасовкой фактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что "не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики".

"Любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", - цитирует Пескова РИА Новости.

Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока. По словам сотрудников МАГАТЭ , в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.
В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявлено. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.
Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме это также назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.
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Дмитрий ПесковКремльПровокацииРоссияУкраинаЯдерная энергетикаНовости
 
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