https://crimea.ria.ru/20250214/zayavleniya-ob-udarakh-rossii-po-yadernoy-energetike-ukrainy--provokatsiya-1144171918.html

Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация

Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Заявления об ударах России по ядерной энергетике Украины – провокация

Заявляя о том, что Россия якобы наносит удары по ядерной энергетике Украины, Киев занимается провокациями и подтасовкой фактов. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:01

2025-02-14T13:01

2025-02-14T14:03

дмитрий песков

кремль

провокации

россия

украина

ядерная энергетика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Заявляя о том, что Россия якобы наносит удары по ядерной энергетике Украины, Киев занимается провокациями и подтасовкой фактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики".Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока. По словам сотрудников МАГАТЭ , в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявлено. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме это также назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, провокации, россия, украина, ядерная энергетика, новости