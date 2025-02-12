https://crimea.ria.ru/20250212/kiev-sorval-rotatsiyu-magate-na-zaporozhskoy-aes-1144132578.html

Киев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Киев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Киев сорвал ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Киевские боевики сорвали ротацию экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T16:03

2025-02-12T16:03

2025-02-12T16:03

заэс (запорожская атомная электростанция)

мария захарова

новости

запорожская область

евгений балицкий

магатэ

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Киевские боевики сорвали ротацию экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия полностью обеспечила готовку к проведению ротации, подчеркнула дипломат. Утром 12 февраля она началась штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ было неожиданно заблокировано ВСУ.И подчеркнула, что колонна с российскими военными, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам беспилотников и минометному обстрелу."Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность. Российская Федерация продолжит работать с руководством МАГАТЭ, с тем чтобы обеспечить безопасное и надежное пребывание и работу представителей Агентства на станции", – подытожила Захарова.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что благодаря защите и усилиям военной комендатуры Запорожской области и Росгвардии все специалисты МАГАТЭ в безопасности.Ранее в среду ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора станции.Ситуация вокруг Запорожской АЭС вызывает озабоченность в связи с ростом числа украинских ударов по прилегающим территориям, заявил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров в Москве с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава Росатома назвал действия киевского режима нарушением принципов безопасности МАГАТЭ и также отметил, что персонал станции испытывает давление, сохраняются угрозы терактов.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭСМашину при ротации на ЗАЭС атаковали украинские боевики – сводка МАГАТЭЗапорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), мария захарова, новости, запорожская область, евгений балицкий, магатэ, всу (вооруженные силы украины)