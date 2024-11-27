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Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи
Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи
В Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону. Об этом в сообщил губернатор области Евгений... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T07:43
2024-11-27T07:49
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
электросети
новые регионы россии
новости
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону. Об этом в сообщил губернатор области Евгений Балицкий.По данным главы региона, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам питания.Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭСВСУ атаковали порт Бердянск управляемой ракетойВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия, электросети, новые регионы россии, новости, жкх, лэп
Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи

Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи – Балицкий

07:43 27.11.2024 (обновлено: 07:49 27.11.2024)
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону. Об этом в сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"В Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону. Работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", - сообщил он в Telegram-канале.

По данным главы региона, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам питания.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияЭлектросетиНовые регионы РоссииНовостиЖКХЛЭП
 
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