https://crimea.ria.ru/20241127/v-zaporozhskoy-oblasti-povrezhdena-liniya-elektroperedachi-1142162247.html

Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи

Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи

В Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону. Об этом в сообщил губернатор области Евгений... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T07:43

2024-11-27T07:43

2024-11-27T07:49

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

электросети

новые регионы россии

новости

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону. Об этом в сообщил губернатор области Евгений Балицкий.По данным главы региона, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам питания.Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭСВСУ атаковали порт Бердянск управляемой ракетойВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, происшествия, электросети, новые регионы россии, новости, жкх, лэп