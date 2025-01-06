https://crimea.ria.ru/20250106/vosem-udarnykh-bespilotnikov-vsu-atakovali-zaporozhskuyu-aes--1143124093.html

Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T12:54

2025-01-06T12:54

2025-01-06T12:54

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости сво

обстрелы всу

происшествия

министерство обороны рф

безопасность

ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом в понедельник заявили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что при падении один из сбитых дронов взорвался, произошло возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме. Персонал АЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.В декабре автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси. Беспилотник был запущен украинскими военными формированиями.Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости сво, обстрелы всу, происшествия, министерство обороны рф, безопасность, ядерная энергетика