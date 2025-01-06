Рейтинг@Mail.ru
Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250106/vosem-udarnykh-bespilotnikov-vsu-atakovali-zaporozhskuyu-aes--1143124093.html
Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T12:54
2025-01-06T12:54
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости сво
обстрелы всу
происшествия
министерство обороны рф
безопасность
ядерная энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_868b01f105e8c9450deb423c440aec55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом в понедельник заявили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что при падении один из сбитых дронов взорвался, произошло возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме. Персонал АЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.В декабре автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси. Беспилотник был запущен украинскими военными формированиями.Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129806754_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_59ebdad21cd66043f482e8755603b1a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), новости сво, обстрелы всу, происшествия, министерство обороны рф, безопасность, ядерная энергетика
Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Восемь ударных украинских беспилотников атаковали ЗАЭС и Энергодар - Минобороны

12:54 06.01.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом в понедельник заявили в Минобороны РФ.
"5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говориться в сообщении.
В ведомстве уточнили, что при падении один из сбитых дронов взорвался, произошло возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме. Персонал АЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.
В декабре автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси. Беспилотник был запущен украинскими военными формированиями.
Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Новости СВООбстрелы ВСУПроисшествияМинистерство обороны РФБезопасностьЯдерная энергетика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
12:37ВС РФ освободили Даченское в Донбассе
12:24Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег
12:19На Крымском мосту растет очередь
12:10Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе
12:05Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе
11:31Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славян
11:08Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
11:00Проезд на Ай-Петри в Крыму закрыли для автомобилей
10:42Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители
10:12Мазут из Черного моря убирают даже ночью
10:04Армия России освободила город Курахово в ДНР
09:45Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
09:27Крымский мост - оперативные данные на утро понедельника
09:14В Евпатории на Рождество перекроют часть городских улиц - схема
08:49Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
08:25В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса
07:44В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
07:28Двухдневная рабочая неделя начинается в России
07:17Над Крымом сбили беспилотник
Лента новостейМолния