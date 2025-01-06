Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
Восемь ударных украинских беспилотников атаковали ЗАЭС и Энергодар - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и город Энергодар, киевский режим не прекращает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом в понедельник заявили в Минобороны РФ.
"5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говориться в сообщении.
В ведомстве уточнили, что при падении один из сбитых дронов взорвался, произошло возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме. Персонал АЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.
В декабре автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС. Сообщение об этом опубликовал в официальном аккаунте агентства его глава Рафаэль Гросси. Беспилотник был запущен украинскими военными формированиями.
Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
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