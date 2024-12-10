https://crimea.ria.ru/20241210/mashinu-magate-atakovali-na-puti-k-zaporozhskoy-atomnoy-stantsii--grossi-1142540427.html
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси
Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T21:47
2024-12-10T21:47
2024-12-10T21:50
магатэ
рафаэль гросси
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.По словам Гросси, обошлось без жертв. Сейчас эксперты агентства находятся в безопасности, ротация завершена, добавил он и напомнил, что атаки на атомные электростанции недопустимы."Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", – подытожил гендиректор МАГАТЭ.Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭСВ России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭСВозле Запорожской АЭС сбит беспилотник
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магатэ, рафаэль гросси, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси
Машину МАГАТЭ атаковал беспилотник по пути к Запорожской атомной станции – Гросси
21:47 10.12.2024 (обновлено: 21:50 10.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
"Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника", – сказал Гросси в видео, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ.
По словам Гросси, обошлось без жертв. Сейчас эксперты агентства находятся в безопасности, ротация завершена, добавил он и напомнил, что атаки на атомные электростанции недопустимы.
"Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", – подытожил гендиректор МАГАТЭ.
Вооруженные силы Украины ранее уже попытались
поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
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