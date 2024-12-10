https://crimea.ria.ru/20241210/mashinu-magate-atakovali-na-puti-k-zaporozhskoy-atomnoy-stantsii--grossi-1142540427.html

Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси

Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси

Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T21:47

2024-12-10T21:47

2024-12-10T21:50

магатэ

рафаэль гросси

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.По словам Гросси, обошлось без жертв. Сейчас эксперты агентства находятся в безопасности, ротация завершена, добавил он и напомнил, что атаки на атомные электростанции недопустимы."Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", – подытожил гендиректор МАГАТЭ.Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭСВ России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭСВозле Запорожской АЭС сбит беспилотник

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, рафаэль гросси, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)