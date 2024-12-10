Рейтинг@Mail.ru
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241210/mashinu-magate-atakovali-na-puti-k-zaporozhskoy-atomnoy-stantsii--grossi-1142540427.html
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси
Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T21:47
2024-12-10T21:50
магатэ
рафаэль гросси
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512149_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_38b11eed111c14d40450a6ed5bc6191f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.По словам Гросси, обошлось без жертв. Сейчас эксперты агентства находятся в безопасности, ротация завершена, добавил он и напомнил, что атаки на атомные электростанции недопустимы."Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", – подытожил гендиректор МАГАТЭ.Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭСВ России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭСВозле Запорожской АЭС сбит беспилотник
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512149_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_aa5aad02c5f8400b01b7bddf65bd43a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магатэ, рафаэль гросси, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси

Машину МАГАТЭ атаковал беспилотник по пути к Запорожской атомной станции – Гросси

21:47 10.12.2024 (обновлено: 21:50 10.12.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Автомобиль экспертов МАГАТЭ подвергся беспилотной атаке во время следования к Запорожской АЭС во вторник. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника", – сказал Гросси в видео, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ.

По словам Гросси, обошлось без жертв. Сейчас эксперты агентства находятся в безопасности, ротация завершена, добавил он и напомнил, что атаки на атомные электростанции недопустимы.
"Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", – подытожил гендиректор МАГАТЭ.
Вооруженные силы Украины ранее уже попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС
Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Близкое окончание СВО и ядерное оружие в Белоруссии: главное за день
22:21США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов России
22:03ЦИПсО запустил фейк об эвакуации из Сирии и сборе помощи для военных
21:47Машину МАГАТЭ атаковали на пути к Запорожской атомной станции – Гросси
21:32Инвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – власти
21:14В Севастополе делают подъезды к семи садовым товариществам
20:48Зимние огни столицы – как украсят Симферополь к Новому году
20:32В школах России хотят вернуть средний балл кроме ЕГЭ
20:11Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января
19:45Не зарыть талант: в Крыму работает гимназия для будущих ученых
19:32Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы
19:06США впервые перехватили баллистическую ракету
18:43Россия не вводит смертную казнь даже в условиях спецоперации – Путин
18:27Севастополь простился с погибшими героями спецоперации
18:16Четверых крымчан внесли в список экстремистов и террористов
17:43При достаточном количестве "Орешника" ядерное оружие не нужно – Путин
17:35Новый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовой
17:17В РФ предложили вернуть в школы оценки за поведение – что ответил Путин
17:05В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК
16:39Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
Лента новостейМолния