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Дата окончания Ленинградской битвы стала Днем воинской славы России
Дата окончания Ленинградской битвы стала Днем воинской славы России - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Дата окончания Ленинградской битвы стала Днем воинской славы России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 августа 1944 года – дата окончания Ленинградской битвы – стало Днем воинской славы России... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T13:41
2025-04-01T13:41
2025-04-01T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 августа 1944 года – дата окончания Ленинградской битвы – стало Днем воинской славы России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в марте. В сопроводительных материалах указано, что нововведение "подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда".Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года и завершилась 9 августа 1944 года, став самой продолжительной в Великой Отечественной войне. За это время погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч мирных жителей.Бои шли на псковской и новгородской землях, в Эстонии, Карелии, в Калининской области, в Ленинградской области, на подступах к блокадному городу.В военных операциях участвовали воины Ленинградского, Волховского, Карельского, и других фронтов, моряки Балтийского флота, Ладожской, Онежской и Чудской флотилий, партизаны и подпольщики.Ленинградская битва закончилась победным завершением Выборгско-Петрозаводской операции. Враг был отброшен на многие сотни километров от Ленинграда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, политика, история, россия, государственная дума рф, закон и право, великая отечественная война
Дата окончания Ленинградской битвы стала Днем воинской славы России
Путин подписал закон об установлении 9 августа Днем воинской славы России
13:41 01.04.2025 (обновлено: 13:43 01.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 августа 1944 года – дата окончания Ленинградской битвы – стало Днем воинской славы России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в марте. В сопроводительных материалах указано, что нововведение "подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда".
Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года и завершилась 9 августа 1944 года, став самой продолжительной в Великой Отечественной войне. За это время погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч мирных жителей.
Бои шли на псковской и новгородской землях, в Эстонии, Карелии, в Калининской области, в Ленинградской области, на подступах к блокадному городу.
В военных операциях участвовали воины Ленинградского, Волховского, Карельского, и других фронтов, моряки Балтийского флота, Ладожской, Онежской и Чудской флотилий, партизаны и подпольщики.
Ленинградская битва закончилась победным завершением Выборгско-Петрозаводской операции. Враг был отброшен на многие сотни километров от Ленинграда.
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