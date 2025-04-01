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Дата окончания Ленинградской битвы стала Днем воинской славы России

Дата окончания Ленинградской битвы стала Днем воинской славы России - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Дата окончания Ленинградской битвы стала Днем воинской славы России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 августа 1944 года – дата окончания Ленинградской битвы – стало Днем воинской славы России... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T13:41

2025-04-01T13:41

2025-04-01T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 9 августа 1944 года – дата окончания Ленинградской битвы – стало Днем воинской славы России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в марте. В сопроводительных материалах указано, что нововведение "подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда".Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года и завершилась 9 августа 1944 года, став самой продолжительной в Великой Отечественной войне. За это время погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч мирных жителей.Бои шли на псковской и новгородской землях, в Эстонии, Карелии, в Калининской области, в Ленинградской области, на подступах к блокадному городу.В военных операциях участвовали воины Ленинградского, Волховского, Карельского, и других фронтов, моряки Балтийского флота, Ладожской, Онежской и Чудской флотилий, партизаны и подпольщики.Ленинградская битва закончилась победным завершением Выборгско-Петрозаводской операции. Враг был отброшен на многие сотни километров от Ленинграда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, политика, история, россия, государственная дума рф, закон и право, великая отечественная война