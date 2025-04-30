https://crimea.ria.ru/20250430/v-bakhchisarae-otmechayut-povyshennyy-spros-rossiyan-na-otdykh-vesnoy-i-letom-1146076280.html

В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом

В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом

Несмотря на то, что отдых в Бахчисарае не связан с морем и купанием, местные отельеры отмечают повышенный спрос на него россиян. Причем бронируют номера... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T06:38

2025-04-30T06:38

2025-04-30T06:38

радио "спутник в крыму"

бахчисарай

дмитрий скобликов

крым

туризм в крыму

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В Бахчисарае отмечают повышенный спрос на отдых В Бахчисарае отмечают повышенный спрос на отдых audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что отдых в Бахчисарае не связан с морем и купанием, местные отельеры отмечают повышенный спрос на него россиян. Причем бронируют номера группами и на весну, и на лето. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.По словам Скобликова, все говорит о том, что нынешний курортный сезон в регионе будет достойный.При этом он отметил, что Бахчисарай – город, который круглогодично принимает туристов, и несмотря на все вызовы, здесь их всегда ждут и готовятся каждый раз лучше."У нас, наверное, нет какого-то определенного сезона, как у многих городов Крыма, когда они готовятся к курортному сезону или не готовятся. Мы всегда ждем гостей. Особенно в выходные дни, а тем более в майские праздники", – сказал Скобликов.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заявил, что в Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовилиНа отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристамиГотовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи

https://crimea.ria.ru/20250429/plyazhi-art-klaster-i-dayving--sudak-gotov-vstretit-turistov-1146080548.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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