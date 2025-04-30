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В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом
В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом
Несмотря на то, что отдых в Бахчисарае не связан с морем и купанием, местные отельеры отмечают повышенный спрос на него россиян. Причем бронируют номера... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T06:38
2025-04-30T06:38
радио "спутник в крыму"
бахчисарай
дмитрий скобликов
крым
туризм в крыму
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В Бахчисарае отмечают повышенный спрос на отдых
В Бахчисарае отмечают повышенный спрос на отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что отдых в Бахчисарае не связан с морем и купанием, местные отельеры отмечают повышенный спрос на него россиян. Причем бронируют номера группами и на весну, и на лето. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.По словам Скобликова, все говорит о том, что нынешний курортный сезон в регионе будет достойный.При этом он отметил, что Бахчисарай – город, который круглогодично принимает туристов, и несмотря на все вызовы, здесь их всегда ждут и готовятся каждый раз лучше."У нас, наверное, нет какого-то определенного сезона, как у многих городов Крыма, когда они готовятся к курортному сезону или не готовятся. Мы всегда ждем гостей. Особенно в выходные дни, а тем более в майские праздники", – сказал Скобликов.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заявил, что в Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта откроет курортный сезон 1 мая - что приготовилиНа отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристамиГотовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи
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бахчисарай, дмитрий скобликов, крым, туризм в крыму
В Бахчисарае отмечают повышенный спрос россиян на отдых весной и летом

В Бахчисарае туристы из материковой России бронируют отели группами – власти

06:38 30.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Бахчисарай
Вид на город Бахчисарай - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Несмотря на то, что отдых в Бахчисарае не связан с морем и купанием, местные отельеры отмечают повышенный спрос на него россиян. Причем бронируют номера группами и на весну, и на лето. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
В Бахчисарае отмечают повышенный спрос на отдых
06:38
По словам Скобликова, все говорит о том, что нынешний курортный сезон в регионе будет достойный.

"Бронирование идет на летний сезон. У нас это как правило 1, 2 или 3 дня размещения, потому что, понятно, это не морской отдых. Тем не менее наши предприниматели в этом году отмечают повышенный спрос. Причем бронирование уже идет и под группы, которые едут с материковой части России", – рассказал глава администрации.

При этом он отметил, что Бахчисарай – город, который круглогодично принимает туристов, и несмотря на все вызовы, здесь их всегда ждут и готовятся каждый раз лучше.
"У нас, наверное, нет какого-то определенного сезона, как у многих городов Крыма, когда они готовятся к курортному сезону или не готовятся. Мы всегда ждем гостей. Особенно в выходные дни, а тем более в майские праздники", – сказал Скобликов.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заявил, что в Крыму на майские праздники забронировано 50% номерного фонда.
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