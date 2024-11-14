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В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС

В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 14.11.2024

В России ответили Гросси на заявление о сроках пребывания на ЗАЭС

Высказывания гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по срокам пребывания их экспертов на Запорожской АЭС неприемлемы... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T17:29

2024-11-14T17:29

2024-11-14T17:49

магатэ

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

рафаэль гросси

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Высказывания гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по срокам пребывания их экспертов на Запорожской АЭС неприемлемы. Такой заявление сделали в МИД России, информация об этом размешена в Telegram-канале министерства."13 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью немецкому информационному агентству "Дойче Прессе-Агентур" позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей Секретариата Агентства на Запорожской АЭС, являющейся, как известно, российским ядерным энергетическим объектом", – говорится в заявлении.МИД РФ возмутили рассуждения Гросси о нахождении представителей на станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.В МИД напомнили, что сам Гросси просил, чтобы эксперты Секретариата находились на Запорожской АЭС при согласии на это правительства РФ. И срок их пребывания в зависимости от необходимости в этом также определяет российская сторона."Задача специалистов Секретариата Агентства заключается в фиксировании провокаций в отношении станции и ее персонала со стороны Украины, которые продолжают осуществляться и в настоящее время", – подчеркнули в МИД России.В среду, 13 ноября украинские боевики совершили не менее восьми артиллерийских обстрелов по городу Энергодар. Погиб молодой парень 2004 года рождения.Запорожская АЭС находится рядом Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭСГросси осудил атаки на Запорожскую АЭСЗапад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – Захарова

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

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магатэ, россия, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, рафаэль гросси, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости