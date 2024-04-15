https://crimea.ria.ru/20240415/grossi-osudil-ataki-na-zaporozhskuyu-aes-1136576619.html

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС

Безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Об этом на заседании Совбеза ООН в понедельник заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T22:30

2024-04-15T22:30

2024-04-15T22:47

рафаэль гросси

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Об этом на заседании Совбеза ООН в понедельник заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что удары по станции, которые наносились неоднократно за последние десять дней, нарушили один из пяти сформулированных им принципов безопасности АЭС.Гросси отметил, что после атак сотрудники осмотрели место одного прямого удара наверху купола шестого энергоблока. И оценили ущерб как "поверхностный".Гендиректор подчеркнул, что атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены, так как ядерная безопасность на станции уже ослаблена."Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, но они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена", – заявил Гросси.Все блоки Запорожской АЭС были переведены в режим "холодный останов" в субботу, 13 апреля. Днем ранее пресс-служба станции сообщила о начале планового перевода энергоблока №4 в данное состояние.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – ЗахароваГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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