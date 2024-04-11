Серия атак на ЗАЭС многократно усилила риск ядерной аварии – МАГАТЭ
В МАГАТЭ заявили о многократном увеличении риска после серии ударов по ЗАЭС
19:27 11.04.2024 (обновлено: 19:28 11.04.2024)
© AFP 2016Испытание ядерного оружия
© AFP 2016
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию привели к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности. Риск атомной катастрофы многократно усилился, говорится в принятом 11 апреля заявлении МАГАТЭ.
"Самые последние нападения являются явным нарушением принципов и привели нас к крайне важному этапу в этой войне", – цитирует документ РИА Новости.
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии в четверг провел внеочередное заседание, главной темой которого стало обсуждение последствий ударов по территории ЗАЭС. Внеочередного созыва Совета потребовали сначала Россия, затем Украина.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что Запорожская АЭС во время последней атаки беспилотников была близка к ядерной аварии.
4 апреля на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Феросплавная -1". Через сутки, пятого апреля, территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло, уточнили в пресс-службе.
Несколько атак на объекты ЗАЭС украинские боевики предприняли 7 апреля. Прилеты были обнаружены сначала в районе столовой и грузового порта, затем ударили по куполу шестого энергоблока.
Позже в Росатоме заявили о том, что в результате серии беспрецедентных атак на объекты ЗАЭС ранены три сотрудника, один из них находится в тяжелом состоянии. Была создана прямая угроза безопасности станции, подчеркнули в ведомстве.
В Международном агентстве по ядерной безопасности (МАГАТЭ) подтвердили повреждения купола энергоблока, утверждая при этом, что они не несут угрозы ядерной безопасности. При этом уже на следующий день, 8 апреля, ВСУ снова атаковали беспилотником кровлю шестого энергоблока.
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