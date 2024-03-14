https://crimea.ria.ru/20240314/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-zaporozhskuyu-aes-1135642576.html

ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС

ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 14.03.2024

ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС

ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы станции. РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T09:57

2024-03-14T09:57

2024-03-14T10:10

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости сво

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы станции.Уточняется, что взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища.Администрация станции констатирует, что ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС вопреки заявлениям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о недопустимости о недопустимости атак на объект. "Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями подобных атак. Еще раз подчеркнем – атаки на станцию и объекты ее инфраструктуры недопустимы. Последствия могут быть ужасными", - указали на ЗАЭС. Специалисты станции обеспечивают полную безопасность эксплуатации АЭС, высококвалифицированного персонала для этого достаточно, добавили в администрации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление о безопасности атомных объектовГросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭСРядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, энергодар, новые регионы россии