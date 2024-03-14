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ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС
ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 14.03.2024
ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС
ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы станции. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T09:57
2024-03-14T10:10
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
энергодар
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы станции.Уточняется, что взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища.Администрация станции констатирует, что ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС вопреки заявлениям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о недопустимости о недопустимости атак на объект. "Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями подобных атак. Еще раз подчеркнем – атаки на станцию и объекты ее инфраструктуры недопустимы. Последствия могут быть ужасными", - указали на ЗАЭС. Специалисты станции обеспечивают полную безопасность эксплуатации АЭС, высококвалифицированного персонала для этого достаточно, добавили в администрации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление о безопасности атомных объектовГросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭСРядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, энергодар, новые регионы россии
ВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭС

ВСУ сбросили взрывчатку в пяти метрах от топливохранилища Запорожской АЭС

09:57 14.03.2024 (обновлено: 10:10 14.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы станции.
Уточняется, что взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища.
"Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям", – говорится в сообщении.
Администрация станции констатирует, что ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС вопреки заявлениям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о недопустимости о недопустимости атак на объект.
"Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилета и возможными последствиями подобных атак. Еще раз подчеркнем – атаки на станцию и объекты ее инфраструктуры недопустимы. Последствия могут быть ужасными", - указали на ЗАЭС.
Специалисты станции обеспечивают полную безопасность эксплуатации АЭС, высококвалифицированного персонала для этого достаточно, добавили в администрации.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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