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Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день
Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день
В Белом доме подтвердили разрешение Украине бить ATACMS вглубь России. С Киева по решению Верховного суда Крыма могут взыскать свыше 3 триллионов рублей... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T22:30
2024-11-25T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме подтвердили разрешение Украине бить ATACMS вглубь России. С Киева по решению Верховного суда Крыма могут взыскать свыше 3 триллионов рублей компенсаций за энергоблокаду полуострова. Американское ядерное оружие в Европе может стать целью удара России. Вакцину от рака в РФ планируют применять с 2025 года. В российские школы могут запретить зачислять детей, которые не знают русского языка – законопроект внесен в Госдуму. В Ялте перекроют дороги из-за антитеррористических учений.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Признание США о разрешении Киеву на удары ATACMS вглубь РоссииКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в понедельник подтвердил, что у Украины есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив наличие этого оружия у Киева "необходимостью самообороны".Кирби не стал отрицать, что Белый дом изменил руководство по возможностям применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.Киев заплатит за энергоблокаду КрымаВерховный суд Крыма удовлетворил исковые требования Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за организованную Украиной энергетическую блокаду региона. Сумма исковых претензий насчитывает около 3,5 триллиона рублей."Верховный суд Республики Крым... решил иск Общественной палаты Республики Крым удовлетворить", – сказала судья в ходе заседания.Базы США в Европе как потенциальная цель РоссииАмериканские военные базы с тактическими ядерными вооружениями, которые находятся в Европе, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", – сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли американские базы в Европе стать законной целью для РФ в случае гипотетического военного конфликта.Российская прививка от ракаОнковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется начать применять для пациентов уже с 2025 года. Такое заявление сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы закончили фактически трехлетний цикл исследований по этой вакцине. Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов", – сообщила Скворцова.Детей мигрантов обяжут учить языкВ Госдуму внесен законопроект, запрещающий зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет РИА Новости."Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму", – приводит агентство слова Володина.Эвакуация и стрельба в ЯлтеВ пятницу, 29 ноября, в Ялте пройдут антитеррористические учения, планируется учебная эвакуация населения, сообщила мэр Ялты Янина Павленко."29 ноября с 10:00 до 17:00 на территории региона в поселке Никита (Массандра) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники)", – сказано в сообщении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день

Признание США об ATACMS и право крымчан на компенсацию за энергоблокаду: главное за день

22:30 25.11.2024 (обновлено: 22:35 25.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПервый день блэкаута в Крыму. Ноябрь 2015
Первый день блэкаута в Крыму. Ноябрь 2015 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме подтвердили разрешение Украине бить ATACMS вглубь России. С Киева по решению Верховного суда Крыма могут взыскать свыше 3 триллионов рублей компенсаций за энергоблокаду полуострова. Американское ядерное оружие в Европе может стать целью удара России. Вакцину от рака в РФ планируют применять с 2025 года. В российские школы могут запретить зачислять детей, которые не знают русского языка – законопроект внесен в Госдуму. В Ялте перекроют дороги из-за антитеррористических учений.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Признание США о разрешении Киеву на удары ATACMS вглубь России

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в понедельник подтвердил, что у Украины есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив наличие этого оружия у Киева "необходимостью самообороны".
Кирби не стал отрицать, что Белый дом изменил руководство по возможностям применения ВСУ ракет ATACMS для ударов по "конкретным видам целей", не уточнив, о чем именно идет речь.
Солдаты ВСУ
13:05Радио "Спутник в Крыму"
Что может остановить эскалацию конфликта на Украине

Киев заплатит за энергоблокаду Крыма

Верховный суд Крыма удовлетворил исковые требования Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за организованную Украиной энергетическую блокаду региона. Сумма исковых претензий насчитывает около 3,5 триллиона рублей.
"Верховный суд Республики Крым... решил иск Общественной палаты Республики Крым удовлетворить", – сказала судья в ходе заседания.
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
17:52
Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты

Базы США в Европе как потенциальная цель России

Американские военные базы с тактическими ядерными вооружениями, которые находятся в Европе, не выводятся за скобки в качестве потенциальных целей для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки", – сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли американские базы в Европе стать законной целью для РФ в случае гипотетического военного конфликта.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
22:15Радио "Спутник в Крыму"
Кипр в НАТО: эксперт оценил перспективы

Российская прививка от рака

Онковакцину, разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируется начать применять для пациентов уже с 2025 года. Такое заявление сделала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы закончили фактически трехлетний цикл исследований по этой вакцине. Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов", – сообщила Скворцова.
Боец Росгвардии
17:41
За участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысяч

Детей мигрантов обяжут учить язык

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.
"Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму", – приводит агентство слова Володина.
МКС. Архивное фото
13:22
Новая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Эвакуация и стрельба в Ялте

В пятницу, 29 ноября, в Ялте пройдут антитеррористические учения, планируется учебная эвакуация населения, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.
"29 ноября с 10:00 до 17:00 на территории региона в поселке Никита (Массандра) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники)", – сказано в сообщении.
Производство подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
11:10
В Крыму появится крупный завод по производству подсолнечного масла
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22:30Признание США об ATACMS и суд по энергоблокаде Крыма: главное за день
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21:52В Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России
21:31Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обмана
21:07Самая дорогая красная икра в Крыму – эксперты назвали причины
20:41Как Симферополь встретил первый снег
20:32Не имеет аналогов в мире: в России разработали новую вакцину от аллергии
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