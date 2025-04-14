Рейтинг@Mail.ru
Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250414/moshenniki-razveli-troikh-sevastopoltsev-na-4-milliona-rubley-1145653834.html
Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей
Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей
Телефонные аферисты обманули троих севастопольцев на 4 миллиона рублей, сообщают в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T12:06
2025-04-14T12:06
крым
севастополь
новости крыма
мошенничество
полиция севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:166:800:616_1920x0_80_0_0_155a68240d76a93199ba586d59723202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Телефонные аферисты обманули троих севастопольцев на 4 миллиона рублей, сообщают в полиции Севастополя.Аферисты звонили и представлялись сотрудниками разных организаций. Сообщали о том, что счет в опасности, и для безопасности деньги необходимо срочно перевести.Ранее жертвой подобных махинаций стала еще одна пожилая женщина из Севастополя. В марте 2023 года она перевела якобы "сотрудникам Центробанка" 2,3 миллиона рублей. В местной прокуратуре сообщили, что владельцев банковских счетов, на которые были переведены деньги, удалось установить. Ими оказались жители Оренбургской, Ростовской областей и Ставропольского края. Прокуратура обратилась в суды с исковыми заявлениями о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования и теперь пенсионерка получит свои деньги обратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеСнимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показанияЖитель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:200:800:800_1920x0_80_0_0_da1d809381f86abbf355a475df1c4183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, мошенничество, полиция севастополя, новости севастополя
Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей

Трое жителей Севастополя перевели мошенникам 4 миллиона рублей

12:06 14.04.2025
 
© КрымэнергоинформКиберпреступность
Киберпреступность
© Крымэнергоинформ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Телефонные аферисты обманули троих севастопольцев на 4 миллиона рублей, сообщают в полиции Севастополя.
Аферисты звонили и представлялись сотрудниками разных организаций. Сообщали о том, что счет в опасности, и для безопасности деньги необходимо срочно перевести.

"Студентка получила звонок от "Росфинмониторинга" и потеряла 94 тысячи рублей. Пенсионер общался якобы с сотрудником безопасности банка и "подарил" 890 тысяч рублей. Еще одному пенсионеру дружно позвонили сотрудники "ФСБ и ЦБ" и сообщили: "Ваши деньги в опасности!". Мужчина перевел 2,8 миллиона рублей мошенникам", – перечислили в ведомстве.

Ранее жертвой подобных махинаций стала еще одна пожилая женщина из Севастополя. В марте 2023 года она перевела якобы "сотрудникам Центробанка" 2,3 миллиона рублей. В местной прокуратуре сообщили, что владельцев банковских счетов, на которые были переведены деньги, удалось установить. Ими оказались жители Оренбургской, Ростовской областей и Ставропольского края.
Прокуратура обратилась в суды с исковыми заявлениями о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования и теперь пенсионерка получит свои деньги обратно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме
Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
 
КрымСевастопольНовости КрымаМошенничествоПолиция СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:50В Крыму снизился уровень преступности
13:30Киев за сутки восемь раз ударил по объектам энергетики РФ
13:14Когда в Симферополе отключат отопление
13:06Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентября
12:45Города и районы Крыма отмечают 81-ю годовщину освобождения
12:26Отважный защитник России: в Кировском районе Крыма простятся с воином СВО
12:17Сколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам
12:06Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей
11:53Заморозки в Крыму: ночью и утром во вторник похолодает до -4
11:46Защищал интересы России: в Советском районе Крыма простились с воином СВО
11:15Крымский мост: со стороны Тамани растет очередь
11:07В Керчи зафиксировали повторный выброс мазута – власти
11:00Крым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздники
10:51Индексация страховых пенсий в России будет проходить в два этапа
10:35В ДТП в Крыму погибли 4 человека и 9 получили ранения
10:12Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
10:03В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
09:20Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машину
09:16Просадка люков на дорогах Симферополя – когда все исправят
09:09После землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома
Лента новостейМолния