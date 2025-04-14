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Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей
Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей
Телефонные аферисты обманули троих севастопольцев на 4 миллиона рублей, сообщают в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T12:06
2025-04-14T12:06
2025-04-14T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Телефонные аферисты обманули троих севастопольцев на 4 миллиона рублей, сообщают в полиции Севастополя.Аферисты звонили и представлялись сотрудниками разных организаций. Сообщали о том, что счет в опасности, и для безопасности деньги необходимо срочно перевести.Ранее жертвой подобных махинаций стала еще одна пожилая женщина из Севастополя. В марте 2023 года она перевела якобы "сотрудникам Центробанка" 2,3 миллиона рублей. В местной прокуратуре сообщили, что владельцев банковских счетов, на которые были переведены деньги, удалось установить. Ими оказались жители Оренбургской, Ростовской областей и Ставропольского края. Прокуратура обратилась в суды с исковыми заявлениями о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования и теперь пенсионерка получит свои деньги обратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеСнимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показанияЖитель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
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РИА Новости Крым
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Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублей
Трое жителей Севастополя перевели мошенникам 4 миллиона рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Телефонные аферисты обманули троих севастопольцев на 4 миллиона рублей, сообщают в полиции Севастополя.
Аферисты звонили и представлялись сотрудниками разных организаций. Сообщали о том, что счет в опасности, и для безопасности деньги необходимо срочно перевести.
"Студентка получила звонок от "Росфинмониторинга" и потеряла 94 тысячи рублей. Пенсионер общался якобы с сотрудником безопасности банка и "подарил" 890 тысяч рублей. Еще одному пенсионеру дружно позвонили сотрудники "ФСБ и ЦБ" и сообщили: "Ваши деньги в опасности!". Мужчина перевел 2,8 миллиона рублей мошенникам", – перечислили в ведомстве.
Ранее жертвой подобных махинаций стала еще одна пожилая женщина из Севастополя. В марте 2023 года она перевела якобы "сотрудникам Центробанка" 2,3 миллиона рублей. В местной прокуратуре сообщили, что владельцев банковских счетов, на которые были переведены деньги, удалось установить. Ими оказались жители Оренбургской, Ростовской областей и Ставропольского края.
Прокуратура обратилась в суды с исковыми заявлениями о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования и теперь пенсионерка получит свои деньги обратно.
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