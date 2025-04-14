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За преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года
За преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года - РИА Новости Крым, 14.04.2025
За преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года
За одиннадцать лет более 6,5 тысяч уголовных дел возбуждено российскими следователями в отношении пособников киевского режима. Об этом в понедельник, 14 апреля, РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T07:59
2025-04-14T07:59
2025-04-14T07:59
ск рф (следственный комитет российской федерации)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. За одиннадцать лет более 6,5 тысяч уголовных дел возбуждено российскими следователями в отношении пособников киевского режима. Об этом в понедельник, 14 апреля, в День памяти жертв украинской агрессии, сообщили в Следкоме РФ.По данным пресс-службы СК, уже закрыто более четырехсот уголовных дел, по которым к ответственности привлечены свыше 560 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Больше полутысячи преступников осуждены, 62 из которых получили пожизненные сроки.Следователи и криминалисты СК России даже в условиях боевых действий фиксируют показания тысяч пострадавших и свидетелей, осматривают объекты, подвергшиеся бомбардировкам, собирают другие доказательства преступных действий ВСУ.Кроме того, сотрудники Следкома регулярно отправляют гумпомощь мирным жителям и участникам СВО, помогают решать многие вопросы.Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты на СВО заслуживают статус ветеранов боевых действий – мнениеВиновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СККиев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики – МИД
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, закон и право, правосудие
За преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года
С 2014 года Следком возбудил более 6,5 тысяч уголовных дел о преступлениях ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. За одиннадцать лет более 6,5 тысяч уголовных дел возбуждено российскими следователями в отношении пособников киевского режима. Об этом в понедельник, 14 апреля, в День памяти жертв украинской агрессии, сообщили в Следкоме РФ.
"С 2014 года Следственный комитет Российской Федерации фиксирует преступления украинских вооруженных формирований. Возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел, в том числе о преступлениях против мира и безопасности человечества, личности и собственности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы СК, уже закрыто более четырехсот уголовных дел, по которым к ответственности привлечены свыше 560 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Больше полутысячи преступников осуждены, 62 из которых получили пожизненные сроки.
Следователи и криминалисты СК России даже в условиях боевых действий фиксируют показания тысяч пострадавших и свидетелей, осматривают объекты, подвергшиеся бомбардировкам, собирают другие доказательства преступных действий ВСУ.
"Эта работа является вкладом российских следователей в защиту и сохранение исторической правды, отстаивание прав и законных интересов пострадавших, поддержку военнослужащих, которые стоят на страже безопасности жителей Донбасса, являющихся с 2014 года мишенью для жестоких и циничных атак со стороны киевской хунты", - подчеркнули в СК.
Кроме того, сотрудники Следкома регулярно отправляют гумпомощь мирным жителям и участникам СВО, помогают решать многие вопросы.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала
, что боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита.
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