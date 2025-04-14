https://crimea.ria.ru/20250414/za-prestupleniya-vsu-vozbuzhdeno-bolee-65-tysyach-ugolovnykh-del-s-2014-goda-1145650204.html

За преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года

За преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года - РИА Новости Крым, 14.04.2025

За преступления ВСУ возбуждено более 6,5 тысяч уголовных дел с 2014 года

За одиннадцать лет более 6,5 тысяч уголовных дел возбуждено российскими следователями в отношении пособников киевского режима. Об этом в понедельник, 14 апреля, РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T07:59

2025-04-14T07:59

2025-04-14T07:59

ск рф (следственный комитет российской федерации)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. За одиннадцать лет более 6,5 тысяч уголовных дел возбуждено российскими следователями в отношении пособников киевского режима. Об этом в понедельник, 14 апреля, в День памяти жертв украинской агрессии, сообщили в Следкоме РФ.По данным пресс-службы СК, уже закрыто более четырехсот уголовных дел, по которым к ответственности привлечены свыше 560 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Больше полутысячи преступников осуждены, 62 из которых получили пожизненные сроки.Следователи и криминалисты СК России даже в условиях боевых действий фиксируют показания тысяч пострадавших и свидетелей, осматривают объекты, подвергшиеся бомбардировкам, собирают другие доказательства преступных действий ВСУ.Кроме того, сотрудники Следкома регулярно отправляют гумпомощь мирным жителям и участникам СВО, помогают решать многие вопросы.Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что боевики главного управления разведки минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты на СВО заслуживают статус ветеранов боевых действий – мнениеВиновные в гибели военкора под Угледаром будут установлены – СККиев более 60 раз нарушил мораторий на удары по объектам энергетики – МИД

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, закон и право, правосудие