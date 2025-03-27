https://crimea.ria.ru/20250327/zhurnalisty-na-svo-zasluzhivayut-status-veteranov-boevykh-deystviy--mnenie-1145257729.html

Журналисты на СВО заслуживают статус ветеранов боевых действий – мнение

Журналисты на СВО заслуживают статус ветеранов боевых действий – мнение - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Журналисты на СВО заслуживают статус ветеранов боевых действий – мнение

Не только военные корреспонденты, но и все журналисты, работающие зоне спецоперации, в том числе в новых субъектах РФ и на прифронтовых территориях России,... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T06:10

2025-03-27T06:10

2025-03-27T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

журналистика

александр малькевич

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Не только военные корреспонденты, но и все журналисты, работающие зоне спецоперации, в том числе в новых субъектах РФ и на прифронтовых территориях России, заслуживают статуса ветеранов боевых действий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Александр Малькевич.По его словам, согласно ныне действующему законодательству, статус ветерана боевых действий могут получать не только военнослужащие и добровольческие подразделения, подотчетные Минобороны РФ, но и другие гражданские лица, выполнявшие задачи в зоне СВО по поручению военного ведомства.Среди них, сказал он, есть уже тысячи строителей и множество деятелей культуры, но нет журналистов, освещающих события не только в горячих точках, но и на прифронтовых территориях, которые простреливаются и минируются ВСУ ежедневно. Эти люди не военкоры, но то, что они делают – подвиг, подчеркнул Малькевич.В частности, именно журналисты после обстрелов ВСУ всегда выезжают на место трагедии с врачами, сотрудниками МЧС и коммунальных служб, отметил спикер."Приезжают МЧС – пожарные. Коммунальщики – латать, врачи – забирать раненых и журналисты – рассказывать правду. Это все герои. Поэтому мы должны смотреть шире, говоря о подвиге", – сказал Малькевич.Кроме того, долг российского общества, и прежде всего медийного, помнить и чтить всех тех представителей СМИ, кто уже погиб за правду, подчеркнул он.В этом списке уже десятки имен, уточнил он. Среди них люди из мира медиа разных профессий."Среди погибших и Даша Дугина, и Владлен Татарский, которые погибли в Подмосковье и Санкт-Петербурге, пали от рук террористов. И Гонсало Лира – гражданин Перу из США, которого укрофашисты запытали в харьковском СИЗО, также в этом списке, потому что это человек, который хотел рассказать миру правду о происходящем на Украине", – добавил Малькевич.В 2019 году в России был принят закон о защите прав журналистов федеральных СМИ, работающих в горячих точках.В 2023 году член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич предлагал на законодательном уровне защитить также в работающих в зоне СВО российских журналистов из региональных СМИ, в том числе сотрудников изданий и телеканалов из новых субъектов России.Поводом в очередной раз поднять этот вопрос тогда стала гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, а также ранение фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, военкора и оператора "Известий" Дмитрия Шикова и Романа Польшакова. Все они попали под удар ВСУ запрещенными кассетными боеприпасами в районе села Пятихатки Запорожской области.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.26 марта в приграничном с Украиной районе Белгородской области исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Как сообщила пресс-служба телеканала, ее съемочная группа подорвалась на вражеской мине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденомАлександр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявление

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, журналистика, александр малькевич, новости сво