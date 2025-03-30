Когда пройдут выборы президента Украины - назван возможный срок
Президентские выборы на Украине могут пройти летом этого года – The Economist
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в случае полного прекращения огня планирует провести выборы на Украине в июле, чтобы избежать конкуренции. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве.
"Зеленский созвал совещание на прошлой неделе, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня", - говорится в публикации.
Авторы статьи отмечают, что о сроках президентских выборов можно будет судить по результатам голосования в Верховной раде о продлении военного положения, которое должно состояться не позднее 8 мая.
"Источники расходятся в точных сроках, но большинство говорят, что Зеленский рассчитывает на лето. По закону на проведение предвыборной кампании требуется не менее 60 дней, поэтому самый ранний срок (проведения выборов – ред.) – это начало июля", - говорится в статье.
Источник журнала утверждает, что неожиданным объявлением о выборах Владимир Зеленский попытается застать врасплох своих конкурентов в надежде, что они не смогут выстроить эффективную кампанию за короткий срок.
Экс-президент Украины Петр Порошенко* прогнозирует, что выборы могут состояться "в любое время с августа по октябрь".
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
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