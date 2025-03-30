https://crimea.ria.ru/20250330/kogda-proydut-vybory-prezidenta-ukrainy---nazvan-vozmozhnyy-srok-1145330439.html

Когда пройдут выборы президента Украины - назван возможный срок

Когда пройдут выборы президента Украины - назван возможный срок - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Когда пройдут выборы президента Украины - назван возможный срок

Владимир Зеленский в случае полного прекращения огня планирует провести выборы на Украине в июле, чтобы избежать конкуренции. Об этом пишет британский журнал... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T18:05

2025-03-30T18:05

2025-03-30T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в случае полного прекращения огня планирует провести выборы на Украине в июле, чтобы избежать конкуренции. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве.Авторы статьи отмечают, что о сроках президентских выборов можно будет судить по результатам голосования в Верховной раде о продлении военного положения, которое должно состояться не позднее 8 мая.Источник журнала утверждает, что неожиданным объявлением о выборах Владимир Зеленский попытается застать врасплох своих конкурентов в надежде, что они не смогут выстроить эффективную кампанию за короткий срок.Экс-президент Украины Петр Порошенко* прогнозирует, что выборы могут состояться "в любое время с августа по октябрь".* Внесен в российский список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит добиваться денацификации Украины – ЛавровУиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине

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