https://crimea.ria.ru/20230722/chetvero-zhurnalistov-postradali-ot-udara-vsu-kassetnymi-boepripasami--mo-1130237897.html

Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО

Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО

Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий", попавшие под удар ВСУ в Запорожской области, готовили материалы об использовании Киевом кассетных РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T14:53

2023-07-22T14:53

2023-07-22T15:46

константин михальчевский

медиагруппа "россия сегодня"

происшествия

кассетные боеприпасы

сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий", попавшие под удар ВСУ в Запорожской области, готовили материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.Пострадавшие были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, раненого фотокора РИА Новости Михальчевского перемещают в Мелитополь, если позволит состояние - перевезут на лечение в Крым.Как сообщалось, 22 июля в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки.По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

https://crimea.ria.ru/20230721/kassetnye-boepripasy-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1130002063.html

запорожская область

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2023

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константин михальчевский, медиагруппа "россия сегодня", происшествия, кассетные боеприпасы, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, запорожская область