https://crimea.ria.ru/20230722/chetvero-zhurnalistov-postradali-ot-udara-vsu-kassetnymi-boepripasami--mo-1130237897.html
Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО
Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО
Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий", попавшие под удар ВСУ в Запорожской области, готовили материалы об использовании Киевом кассетных РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T14:53
2023-07-22T14:53
2023-07-22T15:46
константин михальчевский
медиагруппа "россия сегодня"
происшествия
кассетные боеприпасы
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий", попавшие под удар ВСУ в Запорожской области, готовили материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.Пострадавшие были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, раненого фотокора РИА Новости Михальчевского перемещают в Мелитополь, если позволит состояние - перевезут на лечение в Крым.Как сообщалось, 22 июля в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки.По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
https://crimea.ria.ru/20230721/kassetnye-boepripasy-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1130002063.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин михальчевский, медиагруппа "россия сегодня", происшествия, кассетные боеприпасы, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, запорожская область
Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО
Минобороны: попавшие под удар ВСУ журналисты готовили материалы о кассетных боеприпасах
14:53 22.07.2023 (обновлено: 15:46 22.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий", попавшие под удар ВСУ в Запорожской области, готовили материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.
"22 июля 2023 года около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста", - говорится в сообщении.
Пострадавшие были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в Минобороны.
Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, раненого фотокора РИА Новости Михальчевского перемещают в Мелитополь, если позволит состояние - перевезут на лечение в Крым.
Как сообщалось, 22 июля в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки.
По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.