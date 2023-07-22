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Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО
Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО
Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий", попавшие под удар ВСУ в Запорожской области, готовили материалы об использовании Киевом кассетных РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T14:53
2023-07-22T15:46
константин михальчевский
медиагруппа "россия сегодня"
происшествия
кассетные боеприпасы
сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий", попавшие под удар ВСУ в Запорожской области, готовили материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.Пострадавшие были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, раненого фотокора РИА Новости Михальчевского перемещают в Мелитополь, если позволит состояние - перевезут на лечение в Крым.Как сообщалось, 22 июля в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки.По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
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константин михальчевский, медиагруппа "россия сегодня", происшествия, кассетные боеприпасы, сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, запорожская область
Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МО

Минобороны: попавшие под удар ВСУ журналисты готовили материалы о кассетных боеприпасах

14:53 22.07.2023 (обновлено: 15:46 22.07.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Журналисты информационного агентства РИА Новости и "Известий", попавшие под удар ВСУ в Запорожской области, готовили материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.
"22 июля 2023 года около 12:00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста", - говорится в сообщении.
Пострадавшие были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в Минобороны.

Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, раненого фотокора РИА Новости Михальчевского перемещают в Мелитополь, если позволит состояние - перевезут на лечение в Крым.
Как сообщалось, 22 июля в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения. Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки.
По словам гендиректора международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился. Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Вчера, 13:58
Кассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
Константин МихальчевскийМедиагруппа "Россия сегодня"ПроисшествияКассетные боеприпасыСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУЗапорожская область
 
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