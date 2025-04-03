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Подрядчик возместит ущерб за пожар в девятиэтажке в Симферополе

Подрядчик возместит ущерб за пожар в девятиэтажке в Симферополе - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Подрядчик возместит ущерб за пожар в девятиэтажке в Симферополе

Подрядчик обязался возместить весь ущерб из-за сгоревшей щитовой в девятиэтажке в Симферополе. Об этом сообщил глава города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T14:07

2025-04-03T14:07

2025-04-03T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Подрядчик обязался возместить весь ущерб из-за сгоревшей щитовой в девятиэтажке в Симферополе. Об этом сообщил глава города Михаил Афанасьев. Возгорание в щитовой в доме на ул. Героев Сталинграда, 35, произошло из-за того, что в счетчик попала вода с крыши - в доме ведут капремонт кровли. Старое покрытие сняли, новое еще не уложили. Дом с полуночи обесточен. По факту публикации РИА Новости Крым прокуратура оперативно начала проверку о нарушении прав жильцов многоэтажки."Сегодня совместно с коллегами встретились с жителями МКД, где произошло возгорание щитовой. Осмотрели повреждения, обсудили пути решения", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.По его словам, щитовую уже восстанавливают, а устранением последствий в подъездах и квартирах займутся в ближайшее время. Кроме того, свободный проезд к дому обеспечили. Ранее он был заставлен строительным мусором, из-за чего экстренные службы не смогли подъехать близко к подъезду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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