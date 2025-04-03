https://crimea.ria.ru/20250403/pozhar-proizoshel-v-schitovoy-devyatietazhki-v-simferopole-1145409927.html
Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе
Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе
Пожар произошел в ночь на 3 апреля в жилой девятиэтажке в Симферополе, горела электрощитовая. Об этом РИА Новости Крым сообщили жильцы дома. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T09:31
2025-04-03T09:31
2025-04-03T09:31
крым
новости крыма
происшествия
пожар
симферополь
гу мчс рф по республике крым
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145409689_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2804925b85e9920a2a3f8085543849bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на 3 апреля в жилой девятиэтажке в Симферополе, горела электрощитовая. Об этом РИА Новости Крым сообщили жильцы дома.Инцидент произошел в доме № 35 по улице Герое Сталинграда. Около полуночи заискрилась и вспыхнула щитовая на 7 этаже. По словам очевидцев, оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС не смогли подъехать близко к подъезду из-за стройматериалов, перегородивших дорогу. Также люди подчеркивают, что ранее уже сообщали в управляющую компанию о проблеме затопления квартир на верхнем этаже дома из-за ремонта кровли, однако меры не принимались."Сейчас вода дошла до шестого этажа в подъезде возле щитовых", - рассказали жильцы.На данный момент весь подъезд обесточен. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Нижнегорском районе Крыма: сгорела летняя кухняПожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныГаражи горят в Феодосии на площади в 200 "квадратов"
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145409689_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b0f71be836de1520aaaa0c496f10973c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, пожар, симферополь, гу мчс рф по республике крым, гуп рк "крымэнерго"
Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе
В девятиэтажном жилом доме в Симферополе в ночь на четверг загорелась электрощитовая
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на 3 апреля в жилой девятиэтажке в Симферополе, горела электрощитовая. Об этом РИА Новости Крым сообщили жильцы дома.
Инцидент произошел в доме № 35 по улице Герое Сталинграда. Около полуночи заискрилась и вспыхнула щитовая на 7 этаже.
"На щитовой, где электросчетчики, ночью случился пожар. Вызвали МЧС, параллельно "Крымэнерго". Представители "Крымэнерго" приехали и сказали, что причиной возгорания послужило то, что в счетчик попала вода с крыши. В доме делают капремонт кровли, и сейчас снято старое покрытие, а новое не уложено", - рассказали жильцы.
По словам очевидцев, оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС не смогли подъехать близко к подъезду из-за стройматериалов, перегородивших дорогу. Также люди подчеркивают, что ранее уже сообщали в управляющую компанию о проблеме затопления квартир на верхнем этаже дома из-за ремонта кровли, однако меры не принимались.
"Сейчас вода дошла до шестого этажа в подъезде возле щитовых", - рассказали жильцы.
На данный момент весь подъезд обесточен. Пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: