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Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе

Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе

Пожар произошел в ночь на 3 апреля в жилой девятиэтажке в Симферополе, горела электрощитовая. Об этом РИА Новости Крым сообщили жильцы дома. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T09:31

2025-04-03T09:31

2025-04-03T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на 3 апреля в жилой девятиэтажке в Симферополе, горела электрощитовая. Об этом РИА Новости Крым сообщили жильцы дома.Инцидент произошел в доме № 35 по улице Герое Сталинграда. Около полуночи заискрилась и вспыхнула щитовая на 7 этаже. По словам очевидцев, оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС не смогли подъехать близко к подъезду из-за стройматериалов, перегородивших дорогу. Также люди подчеркивают, что ранее уже сообщали в управляющую компанию о проблеме затопления квартир на верхнем этаже дома из-за ремонта кровли, однако меры не принимались."Сейчас вода дошла до шестого этажа в подъезде возле щитовых", - рассказали жильцы.На данный момент весь подъезд обесточен. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Нижнегорском районе Крыма: сгорела летняя кухняПожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныГаражи горят в Феодосии на площади в 200 "квадратов"

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