https://crimea.ria.ru/20250329/pozhary-v-domakh-krymchan--v-mchs-nazvali-osnovnye-prichiny-1145209513.html

Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины

Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины

Более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги. Свежими данными об основных причинах пожаров, происходящих в домах... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-29T07:36

2025-03-29T07:36

2025-03-28T22:13

радио "спутник в крыму"

крым

гу мчс рф по республике крым

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги. Свежими данными об основных причинах пожаров, происходящих в домах крымчан, в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец.По его словам, более 60% пожаров в домах крымчан вызваны неосторожным обращением с огнем. "Это в том числе и детская шалость", – отметил он.Из них 31% происшествий с огнем связаны с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей, а 26% – с печным отоплением.Неправильное обращение с газовым оборудованием также относится к этой категории, уточнил он."Ну и поджоги, что уже, естественно умышленное деяние. Это у нас 11% от статистики", – добавил Козинец.Ранее он рассказывал, сколько крымчан погибли в пожарах с начала года, и как между собой соотносятся доли техногенных и природных пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла на пожаре в многоэтажке в ЕвпаторииГаз взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четвероВзрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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