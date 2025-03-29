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Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины
Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины
Более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги. Свежими данными об основных причинах пожаров, происходящих в домах... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-29T07:36
2025-03-28T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги. Свежими данными об основных причинах пожаров, происходящих в домах крымчан, в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец.По его словам, более 60% пожаров в домах крымчан вызваны неосторожным обращением с огнем. "Это в том числе и детская шалость", – отметил он.Из них 31% происшествий с огнем связаны с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей, а 26% – с печным отоплением.Неправильное обращение с газовым оборудованием также относится к этой категории, уточнил он."Ну и поджоги, что уже, естественно умышленное деяние. Это у нас 11% от статистики", – добавил Козинец.Ранее он рассказывал, сколько крымчан погибли в пожарах с начала года, и как между собой соотносятся доли техногенных и природных пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла на пожаре в многоэтажке в ЕвпаторииГаз взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четвероВзрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины

В Крыму более 60% пожаров в домах вызваны неосторожным обращением с огнем – МЧС

07:36 29.03.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСмертельный пожар в жилом доме в Красногвардейском районе Крыма
Смертельный пожар в жилом доме в Красногвардейском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Более 60% пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги. Свежими данными об основных причинах пожаров, происходящих в домах крымчан, в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец.
По его словам, более 60% пожаров в домах крымчан вызваны неосторожным обращением с огнем. "Это в том числе и детская шалость", – отметил он.
Из них 31% происшествий с огнем связаны с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электрических сетей, а 26% – с печным отоплением.
"Это нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и электропечей", – пояснил Козинец.
Неправильное обращение с газовым оборудованием также относится к этой категории, уточнил он.
"Ну и поджоги, что уже, естественно умышленное деяние. Это у нас 11% от статистики", – добавил Козинец.
Ранее он рассказывал, сколько крымчан погибли в пожарах с начала года, и как между собой соотносятся доли техногенных и природных пожаров.
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