https://crimea.ria.ru/20250401/kater-s-turistami-iz-rossii-i-kazakhstana-vzorvalsya-u-beregov-tailanda-1145353205.html

Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда

Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся на юге Тайланда. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщают "Вести". РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T09:04

2025-04-01T09:04

2025-04-01T09:05

россия

тайланд

новости

туризм

происшествия

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130265419_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6a03ba08cf6d029da7967da71d81ecc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся на юге Тайланда. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщают "Вести". По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда катер находился недалеко от острова Майтон в провинции Пхукет. На момент отправки на морскую прогулку на борту судна был 31 турист.По информации ведомства, пострадавшего доставили в больницу. Остальные туристы при взрыве не пострадали и вернулись в свои отели.Ранее, 27 марта, в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. В списке госпитализированных значились имена 14 граждан РФ, семеро из них дети. Погибли шестеро, из них двое несовершеннолетних.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России В катастрофе с батискафом в Египте погибли двое детей и один тяжелыйАвтобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

россия

тайланд

таиланд

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тайланд, новости, туризм, происшествия, таиланд