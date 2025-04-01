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Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда
Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда
Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся на юге Тайланда. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщают "Вести". РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T09:04
2025-04-01T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся на юге Тайланда. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщают "Вести". По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда катер находился недалеко от острова Майтон в провинции Пхукет. На момент отправки на морскую прогулку на борту судна был 31 турист.По информации ведомства, пострадавшего доставили в больницу. Остальные туристы при взрыве не пострадали и вернулись в свои отели.Ранее, 27 марта, в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. В списке госпитализированных значились имена 14 граждан РФ, семеро из них дети. Погибли шестеро, из них двое несовершеннолетних.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России В катастрофе с батискафом в Египте погибли двое детей и один тяжелыйАвтобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете
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96
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россия, тайланд, новости, туризм, происшествия, таиланд
Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда

Катер с десятками туристов из России и Казахстана взорвался у берегов Таиланда – СМИ

09:04 01.04.2025 (обновлено: 09:05 01.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОнкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова
Онкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся на юге Тайланда. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщают "Вести".
По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда катер находился недалеко от острова Майтон в провинции Пхукет. На момент отправки на морскую прогулку на борту судна был 31 турист.

"В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги", – цитируют СМИ представителя полиции.

По информации ведомства, пострадавшего доставили в больницу. Остальные туристы при взрыве не пострадали и вернулись в свои отели.
Ранее, 27 марта, в километре от побережья Хургады в Египте во время экскурсии к коралловому рифу потерпел крушение туристический батискаф "Синдбад" с 45 россиянами на борту. В списке госпитализированных значились имена 14 граждан РФ, семеро из них дети. Погибли шестеро, из них двое несовершеннолетних.
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