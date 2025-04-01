https://crimea.ria.ru/20250401/12-chelovek-raneny-pri-udare-vsu-po-avtobusu-v-gorlovke-1145352285.html
12 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
12 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке - РИА Новости Крым, 01.04.2025
12 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
12 мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ в центре Горловки (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T07:24
2025-04-01T07:24
2025-04-01T08:15
горловка
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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иван приходько
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. 12 мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ в центре Горловки (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По его информации, атаке украинского беспилотника подвергся автобус на площади Победы. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.Как сообщил позже глава ДНР Денис Пушилин, ранения средней степени тяжести получили пять человек: мужчины 1980 и 1984 г.р., женщины 1968, 1962 и 1976 г.р. Еще семь человек, в числе которых мужчина 1974 г.р., женщины 1957, 1970, 1966, 1988, 1960 и 1979 г.р., получили легкие ранения и будут проходить амбулаторное лечение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.23 марта украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Горловке. В результате взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Перед этим в Горловке 10-летний ребенок был ранен при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку. 19 марта украинские боевики обстрелял центр Горловки, пострадали 11 мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости, иван приходько, обстрелы всу
12 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
В Горловке в результате удара ВСУ по автобусу пострадали 12 человек - мэр
07:24 01.04.2025 (обновлено: 08:15 01.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. 12 мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ в центре Горловки (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
По его информации, атаке украинского беспилотника подвергся автобус на площади Победы. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.
"По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до двенадцати", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Как сообщил позже глава ДНР Денис Пушилин, ранения средней степени тяжести получили пять человек: мужчины 1980 и 1984 г.р., женщины 1968, 1962 и 1976 г.р. Еще семь человек, в числе которых мужчина 1974 г.р., женщины 1957, 1970, 1966, 1988, 1960 и 1979 г.р., получили легкие ранения и будут проходить амбулаторное лечение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
23 марта украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом
в Горловке. В результате взрыва ранения получили трое подростков и двое взрослых. Перед этим в Горловке 10-летний ребенок был ранен при атаке беспилотника ВСУ на многоэтажку. 19 марта украинские боевики обстрелял центр Горловки, пострадали 11 мирных жителей
.
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