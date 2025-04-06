https://crimea.ria.ru/20250406/kto-v-krymu-skupaet-kvartiry-po-programme-semeynoy-ipoteki-1145425169.html

Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки

Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки

Подавляющее большинство покупателей квартир в новостройках в Крыму – жители материковой России, причем 90% сделок осуществляется через семейную ипотеку. Об этом РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T18:10

2025-04-06T18:10

2025-04-06T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство покупателей квартир в новостройках в Крыму – жители материковой России, причем 90% сделок осуществляется через семейную ипотеку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.По его словам, подавляющее большинство покупателей квартир в Крыму – жители материковой части России.Объясняется эта тенденция, как правило, инвестиционной стратегией, поскольку, имея возможность взять ипотеку под 6% на материке, такие клиенты понимают, что недвижимость здесь не принесет столько же выгоды, как в Крыму, пояснил эксперт."Они понимают тенденции развития Крыма, видят перспективы увеличения стоимости недвижимости, потенциал сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Понимают, что, скорее всего, при сдаче своей недвижимости где-нибудь в Липецке, например, или в Ростове эта сумма не покроет платеж по ипотеке. И выбирают Крым, потому что это окупается. И еще потому что они в будущем хотят сюда переехать", – сказал Цехин.Он напомнил, что льготная семейная ипотека распространяется только на объекты со статусом "квартира". То есть туда не попадают земельные участки, апартаменты и дома – "все то, что занимает достаточно большой сегмент рынка курортной недвижимости".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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