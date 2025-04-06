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Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки
Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки
Подавляющее большинство покупателей квартир в новостройках в Крыму – жители материковой России, причем 90% сделок осуществляется через семейную ипотеку. Об этом РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T18:10
2025-04-06T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство покупателей квартир в новостройках в Крыму – жители материковой России, причем 90% сделок осуществляется через семейную ипотеку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.По его словам, подавляющее большинство покупателей квартир в Крыму – жители материковой части России.Объясняется эта тенденция, как правило, инвестиционной стратегией, поскольку, имея возможность взять ипотеку под 6% на материке, такие клиенты понимают, что недвижимость здесь не принесет столько же выгоды, как в Крыму, пояснил эксперт."Они понимают тенденции развития Крыма, видят перспективы увеличения стоимости недвижимости, потенциал сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Понимают, что, скорее всего, при сдаче своей недвижимости где-нибудь в Липецке, например, или в Ростове эта сумма не покроет платеж по ипотеке. И выбирают Крым, потому что это окупается. И еще потому что они в будущем хотят сюда переехать", – сказал Цехин.Он напомнил, что льготная семейная ипотека распространяется только на объекты со статусом "квартира". То есть туда не попадают земельные участки, апартаменты и дома – "все то, что занимает достаточно большой сегмент рынка курортной недвижимости".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок Каждый пятый житель Юга России планирует взять ипотеку на жилье Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости, недвижимость, новости крыма, мнения, ипотека, семейная ипотека, общество, крым
Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки

Жители материковой России в Крыму скупают квартиры в новостройках по "семейной ипотеке"

18:10 06.04.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРынок недвижимости
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство покупателей квартир в новостройках в Крыму – жители материковой России, причем 90% сделок осуществляется через семейную ипотеку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.
По его словам, подавляющее большинство покупателей квартир в Крыму – жители материковой части России.
"И в последнее время практически 90% сделок с "квартирниками" проходит именно через семейную ипотеку", – уточнил Цехин.
Объясняется эта тенденция, как правило, инвестиционной стратегией, поскольку, имея возможность взять ипотеку под 6% на материке, такие клиенты понимают, что недвижимость здесь не принесет столько же выгоды, как в Крыму, пояснил эксперт.
"Они понимают тенденции развития Крыма, видят перспективы увеличения стоимости недвижимости, потенциал сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Понимают, что, скорее всего, при сдаче своей недвижимости где-нибудь в Липецке, например, или в Ростове эта сумма не покроет платеж по ипотеке. И выбирают Крым, потому что это окупается. И еще потому что они в будущем хотят сюда переехать", – сказал Цехин.
Он напомнил, что льготная семейная ипотека распространяется только на объекты со статусом "квартира". То есть туда не попадают земельные участки, апартаменты и дома – "все то, что занимает достаточно большой сегмент рынка курортной недвижимости".
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