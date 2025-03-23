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Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму
Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму
В Крыму вдвое увеличилось число сделок о продаже бюджетного жилья, более 70% покупателей такой недвижимости – жители полуострова. Такими данными в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T07:03
2025-03-23T07:03
радио "спутник в крыму"
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ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму вдвое увеличилось число сделок о продаже бюджетного жилья, более 70% покупателей такой недвижимости – жители полуострова. Такими данными в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился руководитель филиала агентства недвижимости "Квадратный метр" Евгений Кошелев.Он предположил, что крымчане активничают, пока многие потенциальные покупатели с материковой России не спешат приобретать жилье в Крыму, ожидая нормализации геополитической ситуации и вместе с тем открытия аэропортов и прекращения скачков курса валют.При этом 95% всех сделок купли-продажи, независимо от места жительства покупателя, в 2025 году проводится за наличный расчет, подчеркнул он. Для сравнения: в предыдущем году, по статистике компании, 75% сделок были заключены по "херсонскими сертификатам", отметил Кошелев.Пользуется спросом на полуострове и льготная, и "обычная" ипотека, заметил он. По жилищным программам в первую очередь покупают небольшие квартиры, чаще всего однокомнатные. отметил эксперт.Вкладываются также и в коммерческую недвижимость, в земельные участки."При этом увеличилось в два раза количество сделок с недорогими объектами по сравнению с прошлым годом. Это и комнаты, и участки", – уточнил Кошелев.Больше всего участков, по его словам, продается в пригородах. Как правило, покупатели недвижимости выбирают объекты ближе к населенным пунктам в которых работают или где проживают их родственники, пояснил он.По словам Кошелева, строек в Крыму много, но если говорить не только о курортной недвижимости и с учетом того, что города развиваются, в частности Симферополь и Севастополь, то и в столице, и в городе федерального значения недостаточно жилья в соответствии со спросом местных жителей.При этом предложений от застройщиков в Крыму недостаточно, считает он. "Востребовано жилье, и у многих нет возможности его приобрести", – сказал Кошелев.По его мнению, стимулирование ипотечных продуктов в России благотворно скажется на рынке жилья в стране, и в том числе в Крыму.В январе 2025 года коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что за 10 лет в Крыму было введено в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает.Российский сервис "Авито. Недвижимость" по результатам исследования, проведенного в IV квартале 2024 года, сообщил, что в Симферополе растет спрос на квартиры в новостройках, а в Севастополе – на вторичное жилье.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять меры по поддержке строительства жилья в КрымуМасштабный курортный кластер появится на западе КрымаСемейная ипотека в России с 1 апреля расширяется на вторичный рынок
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крым, жилье, жилье в крыму, общество, мнения, ипотека, новости крыма
Кто и зачем скупает недорогое жилье в Крыму

В Крыму местные жители стали брать больше ипотечных кредитов на жилье – эксперт

07:03 23.03.2025
 
© Наталья ДремоваСтарые дачи
Старые дачи
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму вдвое увеличилось число сделок о продаже бюджетного жилья, более 70% покупателей такой недвижимости – жители полуострова. Такими данными в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился руководитель филиала агентства недвижимости "Квадратный метр" Евгений Кошелев.
"По покупателям статистика у нас такая, что крымчане больше покупают – это 73%, а с материка только 24% в этом году", – сказал Кошелев.
Он предположил, что крымчане активничают, пока многие потенциальные покупатели с материковой России не спешат приобретать жилье в Крыму, ожидая нормализации геополитической ситуации и вместе с тем открытия аэропортов и прекращения скачков курса валют.
При этом 95% всех сделок купли-продажи, независимо от места жительства покупателя, в 2025 году проводится за наличный расчет, подчеркнул он. Для сравнения: в предыдущем году, по статистике компании, 75% сделок были заключены по "херсонскими сертификатам", отметил Кошелев.
Пользуется спросом на полуострове и льготная, и "обычная" ипотека, заметил он. По жилищным программам в первую очередь покупают небольшие квартиры, чаще всего однокомнатные. отметил эксперт.
"И сейчас, по сравнению с предыдущим годом, число ипотечных сделок увеличилось примерно в 1,5 раза, но они составляют четверть от всех в Крыму", – добавил Кошелев.
Вкладываются также и в коммерческую недвижимость, в земельные участки.
"При этом увеличилось в два раза количество сделок с недорогими объектами по сравнению с прошлым годом. Это и комнаты, и участки", – уточнил Кошелев.
Больше всего участков, по его словам, продается в пригородах. Как правило, покупатели недвижимости выбирают объекты ближе к населенным пунктам в которых работают или где проживают их родственники, пояснил он.
По словам Кошелева, строек в Крыму много, но если говорить не только о курортной недвижимости и с учетом того, что города развиваются, в частности Симферополь и Севастополь, то и в столице, и в городе федерального значения недостаточно жилья в соответствии со спросом местных жителей.
При этом предложений от застройщиков в Крыму недостаточно, считает он. "Востребовано жилье, и у многих нет возможности его приобрести", – сказал Кошелев.
По его мнению, стимулирование ипотечных продуктов в России благотворно скажется на рынке жилья в стране, и в том числе в Крыму.
"Будем ждать какой-то поддержки. Все взаимосвязано, и хорошо, что такие программы есть. Потому что надо давать людям приобретать жилье, а сейчас неподъемные и ставка по обычной ипотеке, и платежи ежемесячные, и требования", – подытожил Кошелев.
В январе 2025 года коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что за 10 лет в Крыму было введено в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает.
Российский сервис "Авито. Недвижимость" по результатам исследования, проведенного в IV квартале 2024 года, сообщил, что в Симферополе растет спрос на квартиры в новостройках, а в Севастополе – на вторичное жилье.
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