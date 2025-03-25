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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад
В России снизился уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 10,8 процентов. Такие данные приводит Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T10:10
2025-03-25T10:10
2025-03-25T11:49
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грипп
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В России снизился уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 10,8 процентов. Такие данные приводит Роспотребнадзор.Сокращается и число закрытых на карантин образовательных учреждений в стране. На прошлой неделе на дистанте оставались 435 школ и 109 детских садов, добавили в Роспотребнадзоре.Однако количество заболевших все еще высокое – более одного миллиона случаев за неделю, уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что в Крыму и Севастополе отмечается снижение заболеваемости ОРВИ, при этом две школы, семь детских садов и отдельные группы и классы были отправлены на карантин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России могут появиться новые вакцины от туберкулезаВ XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахХронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии
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россия, роспотребнадзор, орви, грипп, общество, здравоохранение в россии, новости
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад
В России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился на 10,8% – Роспотребнадзор
10:10 25.03.2025 (обновлено: 11:49 25.03.2025)