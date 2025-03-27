Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250327/putin-predlozhil-sozdat-nauchnyy-tsentr-monitoringa-mnogoletney-merzloty-1145286942.html
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
Президент РФ Владимир Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T20:35
2025-03-27T20:35
арктика
владимир путин (политик)
наука и технологии
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111695/87/1116958761_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_553fc0aab4da0dceb61dccf73f577772.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов. Об этом российский лидер заявил на Международном арктическом форуме.Он подчеркнул, что исследования научных учреждений станут научной базой для технологий адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты. При этом отметил, что уже создан реестр лучших практик строительства в Арктике."Такой опыт регионов важно масштабировать. Рассчитываю, что свое место в этом ряду найдет и идея арктических многофункциональных центров, когда социальные и административные учреждения, спортивные комплексы, организации сферы услуг размещаются под общей крышей в одном здании", – сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия увеличит военный контингент в Арктике – ПутинПланы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинНАТО рассматривают Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин
арктика
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111695/87/1116958761_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_caff3a8e3bad1e6538b343ac3629a097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арктика, владимир путин (политик), наука и технологии, россия, новости
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты

Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты

20:35 27.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Ковалев / Перейти в фотобанкГоры острова Западный Шпицберген. Архивное фото
Горы острова Западный Шпицберген. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов. Об этом российский лидер заявил на Международном арктическом форуме.
"Предлагаю создать специальный научный центр для мониторинга многолетней мерзлоты, привлечь к этой работе ведущие федеральные и региональные институты", – сказал президент.
Он подчеркнул, что исследования научных учреждений станут научной базой для технологий адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты. При этом отметил, что уже создан реестр лучших практик строительства в Арктике.
"Такой опыт регионов важно масштабировать. Рассчитываю, что свое место в этом ряду найдет и идея арктических многофункциональных центров, когда социальные и административные учреждения, спортивные комплексы, организации сферы услуг размещаются под общей крышей в одном здании", – сказал Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия увеличит военный контингент в Арктике – Путин
Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – Путин
НАТО рассматривают Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин
 
АрктикаВладимир Путин (политик)Наука и технологииРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 марта
23:20Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день
23:11МИД России: признание Крыма – вопрос времени
22:54В крушении батискафа в Египте погибли шестеро россиян – из них двое детей
22:44Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов
22:33Южный берег Крыма активно готовят к сезону
22:22В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка
22:1214-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму
21:55Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма
21:41Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"
21:40Автобус Алушта – Ялта меняет расписание
21:33Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт
21:09В Крыму кадетов полиции впервые в России учили управлять беспилотниками
20:52Европа готовит оккупацию Украины – сенатор
20:35Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
20:24Военный контингент России в Арктике увеличат - Путин
20:14НАТО рассматривает Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин
20:05Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – Путин
19:56Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым
Лента новостейМолния