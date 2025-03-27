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Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
Президент РФ Владимир Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T20:35
2025-03-27T20:35
2025-03-27T20:35
арктика
владимир путин (политик)
наука и технологии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов. Об этом российский лидер заявил на Международном арктическом форуме.Он подчеркнул, что исследования научных учреждений станут научной базой для технологий адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты. При этом отметил, что уже создан реестр лучших практик строительства в Арктике."Такой опыт регионов важно масштабировать. Рассчитываю, что свое место в этом ряду найдет и идея арктических многофункциональных центров, когда социальные и административные учреждения, спортивные комплексы, организации сферы услуг размещаются под общей крышей в одном здании", – сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия увеличит военный контингент в Арктике – ПутинПланы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинНАТО рассматривают Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин
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арктика, владимир путин (политик), наука и технологии, россия, новости
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов. Об этом российский лидер заявил на Международном арктическом форуме.
"Предлагаю создать специальный научный центр для мониторинга многолетней мерзлоты, привлечь к этой работе ведущие федеральные и региональные институты", – сказал президент.
Он подчеркнул, что исследования научных учреждений станут научной базой для технологий адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты. При этом отметил, что уже создан реестр лучших практик строительства в Арктике.
"Такой опыт регионов важно масштабировать. Рассчитываю, что свое место в этом ряду найдет и идея арктических многофункциональных центров, когда социальные и административные учреждения, спортивные комплексы, организации сферы услуг размещаются под общей крышей в одном здании", – сказал Путин.
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