https://crimea.ria.ru/20250327/putin-predlozhil-sozdat-nauchnyy-tsentr-monitoringa-mnogoletney-merzloty-1145286942.html

Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты

Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты

Президент РФ Владимир Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T20:35

2025-03-27T20:35

2025-03-27T20:35

арктика

владимир путин (политик)

наука и технологии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты с привлечением к этой работе ведущих федеральных и региональных научных институтов. Об этом российский лидер заявил на Международном арктическом форуме.Он подчеркнул, что исследования научных учреждений станут научной базой для технологий адаптации арктической инфраструктуры к процессам таяния мерзлоты. При этом отметил, что уже создан реестр лучших практик строительства в Арктике."Такой опыт регионов важно масштабировать. Рассчитываю, что свое место в этом ряду найдет и идея арктических многофункциональных центров, когда социальные и административные учреждения, спортивные комплексы, организации сферы услуг размещаются под общей крышей в одном здании", – сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия увеличит военный контингент в Арктике – ПутинПланы по присоединению Гренландии существовали у США давно – ПутинНАТО рассматривают Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин

арктика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, владимир путин (политик), наука и технологии, россия, новости