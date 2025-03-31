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Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя
Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя
Массовые звонки о минировании поступают в различные учреждения Севастополя в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T11:02
2025-03-31T11:02
2025-03-31T11:11
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
происшествия
центр информационно-психологических операций (ципсо)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Массовые звонки о минировании поступают в различные учреждения Севастополя в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что за валом таких фейковых сообщений обычно стоят спецслужбы Украины, которые стремятся создать панику и осложнить работу государственных учреждений. Развожаев напомнил, что что за подобное "минирование" можно получить до 5 лет лишения свободы.12 марта в Севастополе также принимали массовые звонки о минировании госучреждений, соцобъектов и торговых центров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуируют школуКрым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВДВ Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, происшествия, центр информационно-психологических операций (ципсо), кибербезопасность, киберпреступность
Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя
В Севастополе ЦИПсО "минирует" школы и больницы – Развожаев
11:02 31.03.2025 (обновлено: 11:11 31.03.2025)