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Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя

Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя

Массовые звонки о минировании поступают в различные учреждения Севастополя в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T11:02

2025-03-31T11:02

2025-03-31T11:11

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

происшествия

центр информационно-психологических операций (ципсо)

кибербезопасность

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Массовые звонки о минировании поступают в различные учреждения Севастополя в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что за валом таких фейковых сообщений обычно стоят спецслужбы Украины, которые стремятся создать панику и осложнить работу государственных учреждений. Развожаев напомнил, что что за подобное "минирование" можно получить до 5 лет лишения свободы.12 марта в Севастополе также принимали массовые звонки о минировании госучреждений, соцобъектов и торговых центров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе эвакуируют школуКрым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВДВ Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, происшествия, центр информационно-психологических операций (ципсо), кибербезопасность, киберпреступность