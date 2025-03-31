https://crimea.ria.ru/20250331/chislo-pogibshikh-posle-zemletryaseniya-v-myanme-vozroslo-do-1700-chelovek-1145339782.html

Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек

Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Департамента... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T11:52

2025-03-31T11:52

2025-03-31T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Департамента ситуационно-кризисный центр МИД России.В ситуационно-кризисном центре МИД РФ добавили, что сотрудники из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в пострадавшие от землетрясения районы.Основная часть прибывшей группы спасателей, медиков и психологов МЧС России –169 человек, 8 единиц техники, мобильный госпиталь – направлена в Мандалай, оставшаяся – начала работу в Нейпьидо.31 марта Республика Союз Мьянма объявила недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения, заявил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании. Также землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП

мьянма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, новости, в мире, происшествия, стихия, министерство иностранных дел рф (мид рф), землетрясение