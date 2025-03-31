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Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек
Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек
Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Департамента... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T11:52
2025-03-31T11:57
мьянма
новости
в мире
происшествия
стихия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Департамента ситуационно-кризисный центр МИД России.В ситуационно-кризисном центре МИД РФ добавили, что сотрудники из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в пострадавшие от землетрясения районы.Основная часть прибывшей группы спасателей, медиков и психологов МЧС России –169 человек, 8 единиц техники, мобильный госпиталь – направлена в Мандалай, оставшаяся – начала работу в Нейпьидо.31 марта Республика Союз Мьянма объявила недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения, заявил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании. Также землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскребаЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП
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Новости
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РИА Новости Крым
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мьянма, новости, в мире, происшествия, стихия, министерство иностранных дел рф (мид рф), землетрясение
Число погибших после землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек

После мощного землетрясения в Мьянме погибли 1700 человек – МИД РФ

11:52 31.03.2025 (обновлено: 11:57 31.03.2025)
 
© СоцсетиЗемлетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар – РИА Новости Крым. Число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Департамента ситуационно-кризисный центр МИД России.
"Число жертв землетрясения возросло до 1700 человек, 3,4 тысячи травмированы, 300 пропали без вести", – заявили в ведомстве.
В ситуационно-кризисном центре МИД РФ добавили, что сотрудники из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" выехали в пострадавшие от землетрясения районы.
Основная часть прибывшей группы спасателей, медиков и психологов МЧС России –169 человек, 8 единиц техники, мобильный госпиталь – направлена в Мандалай, оставшаяся – начала работу в Нейпьидо.
31 марта Республика Союз Мьянма объявила недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения, заявил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.
"Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", – цитирует РИА Новости заявление Мин Аун Хлайна.
Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании. Также землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии.
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