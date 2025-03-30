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Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T15:47
2025-03-30T15:47
2025-03-30T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании, пишет РИА Новости.Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,0.Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.Ранее сообщалось, что 30 марта Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе индонезийской провинции Ачех.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших превысило 1,6 тысячи человек. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в МьянмеЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
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новости, в мире, цунами, землетрясение, происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
У берегов Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7
15:47 30.03.2025 (обновлено: 16:01 30.03.2025)