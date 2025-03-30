Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250330/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-tongo---obyavlena-ugroza-tsunami-1145326802.html
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T15:47
2025-03-30T16:01
новости
в мире
цунами
землетрясение
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании, пишет РИА Новости.Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,0.Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.Ранее сообщалось, что 30 марта Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе индонезийской провинции Ачех.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших превысило 1,6 тысячи человек. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в МьянмеЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b812c5c59f1559332b2a430d29108fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, в мире, цунами, землетрясение, происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами

У берегов Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 7

15:47 30.03.2025 (обновлено: 16:01 30.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано у берегов Тонга в Океании, пишет РИА Новости.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.
Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,0.
Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
Ранее сообщалось, что 30 марта Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе индонезийской провинции Ачех.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших превысило 1,6 тысячи человек. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме
Землетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
 
НовостиВ миреЦунамиЗемлетрясениеПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой
15:51В Совфеде оценили возможность получения Украиной бесплатной помощи от США
15:47Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга - объявлена угроза цунами
15:33Ральф из "Поющих в терновнике": Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
15:14Иран отказал США в прямых переговорах
14:41Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
14:23Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
14:11Массовый сбой произошел из-за атак хакеров на "Яндекс"
14:02Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиков
13:39Сценарий вымирания: Украина пошла на мировой антирекорд
13:09Новости СВО – суточные потери Киева превысили 1300 боевиков
12:37Такого не было больше 100 лет – наводнение в Боснии и Герцеговине
12:22ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины
12:17Российская армия освободила Запорожье в ДНР – Минобороны РФ
11:41В Белгородской области после удара ВСУ ранен замглавы администрации
11:20В Черном море растет вылов рыбы
10:42В Индонезии произошло мощное землетрясение
10:06Самолет упал на жилой дом в США – экипаж и пассажиры погибли
09:43На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году
09:16Власти поздравили мусульман Крыма и Севастополя с праздником Ураза-байрам
Лента новостейМолния