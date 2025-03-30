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В Индонезии произошло мощное землетрясение

В Индонезии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 30.03.2025

В Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе индонезийской провинции Ачех, пишет РИА новости со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T10:42

2025-03-30T10:42

2025-03-30T10:51

индонезия

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сейсмология

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе индонезийской провинции Ачех, пишет РИА новости со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров. По данных сейсмологов, вероятности цунами нет. Данные о жертвах или ущербе, нанесенных подземными толчками, не приводятся.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших превысило 1,6 тысячи человек. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в МьянмеЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба

индонезия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индонезия, новости, происшествия, природа, стихия, сейсмология, землетрясение