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В Индонезии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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В Индонезии произошло мощное землетрясение
В Индонезии произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 30.03.2025
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе индонезийской провинции Ачех, пишет РИА новости со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T10:42
2025-03-30T10:51
индонезия
новости
происшествия
природа
стихия
сейсмология
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе индонезийской провинции Ачех, пишет РИА новости со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров. По данных сейсмологов, вероятности цунами нет. Данные о жертвах или ущербе, нанесенных подземными толчками, не приводятся.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших превысило 1,6 тысячи человек. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в МьянмеЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
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индонезия, новости, происшествия, природа, стихия, сейсмология, землетрясение
В Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии

10:42 30.03.2025 (обновлено: 10:51 30.03.2025)
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе индонезийской провинции Ачех, пишет РИА новости со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.
"Землетрясение произошло в 09:58 по западно-индонезийскому времени (5:58 мск – ред.)", – сказано в сообщении агентства.
Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров. По данных сейсмологов, вероятности цунами нет. Данные о жертвах или ущербе, нанесенных подземными толчками, не приводятся.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших превысило 1,6 тысячи человек. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.
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