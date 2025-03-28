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43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба

43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба - РИА Новости Крым, 28.03.2025

43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба

По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T11:23

2025-03-28T11:23

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мьянма

землетрясение

в мире

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.В Мьянме в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным сейсмологов, мощный толчок произошел в 9.20 по московскому времени. По данным местных СМИ, есть разрушения и пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мьянма

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, землетрясение, в мире, происшествия, новости, видео