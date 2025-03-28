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43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба - РИА Новости Крым, 28.03.2025
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T11:23
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мьянма
землетрясение
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.В Мьянме в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным сейсмологов, мощный толчок произошел в 9.20 по московскому времени. По данным местных СМИ, есть разрушения и пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Землетрясение в Мьянме
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мьянма, землетрясение, в мире, происшествия, новости, видео
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба

В Бангкоке под завалами рухнувшего из-за землетрясения небоскреба оказались 43 рабочих

11:23 28.03.2025 (обновлено: 11:27 28.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - пишет агентство.
В Мьянме в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным сейсмологов, мощный толчок произошел в 9.20 по московскому времени. По данным местных СМИ, есть разрушения и пострадавшие.
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