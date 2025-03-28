https://crimea.ria.ru/20250328/43-rabochikh-okazalis-pod-zavalami-rukhnuvshego-v-bangkoke-neboskreba-1145294453.html
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба - РИА Новости Крым, 28.03.2025
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T11:23
2025-03-28T11:23
2025-03-28T11:27
мьянма
землетрясение
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145294549_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b6a4c55fb81b113037e88ef64a596c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.В Мьянме в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным сейсмологов, мощный толчок произошел в 9.20 по московскому времени. По данным местных СМИ, есть разрушения и пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мьянма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145294549_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_729c018f0c457a94999a99e17da8b0a7.jpg
Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
2025-03-28T11:23
true
PT1M27S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, землетрясение, в мире, происшествия, новости, видео
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами обрушившегося небоскреба в Бангкоке, где произошло мощное землетрясение, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
2025-03-28T11:23
true
PT1M27S
43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
В Бангкоке под завалами рухнувшего из-за землетрясения небоскреба оказались 43 рабочих
11:23 28.03.2025 (обновлено: 11:27 28.03.2025)