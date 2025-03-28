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Разрушительное землетрясение в Мьянме – что известно

Разрушительное землетрясение в Мьянме – что известно - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Разрушительное землетрясение в Мьянме – что известно

В Мьянме в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T10:37

2025-03-28T10:37

2025-03-28T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Мьянме в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает европейский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, мощный толчок произошел в 9.20 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 км, в 253 км к северо-западу от Нейпьидо с населением 925 тысяч человек и в 17 километрах к западу от Мандалая с 1,2 – миллионным населением.Местная газета Khaosod пишет, что землетрясение произошло в 32 километрах от Таиланда. Издание сообщает о разрушениях в нескольких районах, в частности – в Банг Сью, где рухнуло строящееся здание, а также о пострадавших. В Бангкоке, по данным газеты, отмечены вибрации в высотных зданиях.12 марта землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Армавира в Краснодарском крае. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Также утром 12 марта толчки магнитудой выше 4 фиксировали в восточном Узбекистане и центральном Казахстане. В индийском регионе зафиксированы толчки магнитудой 5,9.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Подземные толчки зафиксировали недалеко от села Цуриб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удараОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулсяЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

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землетрясение, мьянма, в мире, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости