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Землетрясение произошло в Дагестане - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение произошло в Дагестане - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Землетрясение произошло в Дагестане
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T12:22
2025-03-11T12:22
россия
дагестан
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра Подземные толчки зафиксировали недалеко от села Цуриб. Очаг залегал на глубине 10 км.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4-6 баллов, Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях - 2-4 балла.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для КрымаЗемлетрясение в Краснодарском крае - подробности от МЧСВ Турции произошло землетрясение - что известно
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РИА Новости Крым
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96
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россия, дагестан, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение
Землетрясение произошло в Дагестане

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,2

12:22 11.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра
Подземные толчки зафиксировали недалеко от села Цуриб. Очаг залегал на глубине 10 км.
"Магнитуда: 4,2. Отдаленность - 119 километров к северо-западу от Махачкалы, Россия; 20 километров к юго-западу от Цуриба, Россия", - сообщается на сайте.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении. Очаг залегал на глубине 10 км.
Подземные толчки ощущались в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4-6 баллов, Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях - 2-4 балла.
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РоссияДагестанСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрЗемлетрясение
 
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