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Землетрясение произошло в Дагестане

Землетрясение произошло в Дагестане - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Землетрясение произошло в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T12:22

2025-03-11T12:22

2025-03-11T12:22

россия

дагестан

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра Подземные толчки зафиксировали недалеко от села Цуриб. Очаг залегал на глубине 10 км.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4-6 баллов, Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях - 2-4 балла.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни землетрясений и паника в Греции: сейсмолог оценил риски для КрымаЗемлетрясение в Краснодарском крае - подробности от МЧСВ Турции произошло землетрясение - что известно

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дагестан

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дагестан, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение