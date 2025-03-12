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Землетрясение произошло в Армавире - что известно

Землетрясение произошло в Армавире - что известно - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Землетрясение произошло в Армавире - что известно

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Армавира в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T09:56

2025-03-12T09:56

2025-03-12T09:56

землетрясение

краснодарский край

новости

земля

происшествия

сейсмология

природа

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Армавира в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок произошел 11 марта в 23:57 по московскому времени на глубине 10 км. Эпицентр находился в 38 км к северо-западу от 200-тысячного города и 4 км к северо- востоку от населенного пункта Григорополисской с населением 9,3 тыс. человек.Сообщений о разрушениях или пострадавших к этому времени не поступало.Также утром 12 марта толчки магнитудой выше 4 фиксировали в восточном Узбекистане и центральном Казахстане. В индийском регионе зафиксированы толчки магнитудой 5,9.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Подземные толчки зафиксировали недалеко от села Цуриб. 8 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 и интенсивностью 7 баллов близ города Спитак на северо-западе Армении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удараЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, краснодарский край, новости, земля, происшествия, сейсмология, природа, стихия