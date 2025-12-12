https://crimea.ria.ru/20251212/v-yalte-budut-delat-operatsii-na-otkrytom-serdtse-1151615389.html

В Ялте будут делать операции на открытом сердце

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ялтинском центре ФМБА в 2026 году появятся отдельная операционная для выполнения операций на открытом сердце. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства по итогам визита в медцентр руководителя агентства Вероники Скворцовой.Кроме того, в следующем году на базе ялтинского центра ФМБА планируется открытие нового модульного корпуса объединенного протезно-реабилитационного центра по примеру созданной эталонной модели ФМБА в Подмосковье.При этом в 2025-м Ялтинский центр стал первой на полуострове клиникой, получившей сертификат качества и безопасности медицинской помощи Росздравнадзора. С начала года центром уже освоены 42 новые технологии лечения пациентов. В том числе, нейрореабилитация и челюстно-лицевая хирургия, диабетическая ретинопатия. Возрождена торакальная хирургия, которой в Ялте не было 10 лет. Открыта новая гибридная операционная. Успешно работает отделение гемодиализа и Центр семейного благополучия.Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году. Крыму будет направлено 245,9 млн, Севастополю – 11,6 млн рублей, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирован препарат для лечения рака легкихХерсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицинуНазвано главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году

