В Ялте будут делать операции на открытом сердце
2025-12-12T20:57
2025-12-12T20:57
2025-12-12T20:57
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151613247_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9819b28a252e6c210ec8e4663365732f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ялтинском центре ФМБА в 2026 году появятся отдельная операционная для выполнения операций на открытом сердце. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства по итогам визита в медцентр руководителя агентства Вероники Скворцовой.Кроме того, в следующем году на базе ялтинского центра ФМБА планируется открытие нового модульного корпуса объединенного протезно-реабилитационного центра по примеру созданной эталонной модели ФМБА в Подмосковье.При этом в 2025-м Ялтинский центр стал первой на полуострове клиникой, получившей сертификат качества и безопасности медицинской помощи Росздравнадзора. С начала года центром уже освоены 42 новые технологии лечения пациентов. В том числе, нейрореабилитация и челюстно-лицевая хирургия, диабетическая ретинопатия. Возрождена торакальная хирургия, которой в Ялте не было 10 лет. Открыта новая гибридная операционная. Успешно работает отделение гемодиализа и Центр семейного благополучия.Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году. Крыму будет направлено 245,9 млн, Севастополю – 11,6 млн рублей, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России зарегистрирован препарат для лечения рака легкихХерсонская область получит два млрд на соцвыплаты и медицинуНазвано главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Ялтинском центре ФМБА в 2026 году появятся отдельная операционная для выполнения операций на открытом сердце. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства по итогам визита в медцентр руководителя агентства Вероники Скворцовой.
"В 2026 году в наших планах – создание отдельной гибридной детской операционной. Это также выполнение операций на открытом сердце, и для этого мы формируем отдельную операционную с искусственным кровообращением. Это переход на криоабляцию для исключения нарушений сердечного ритма и внедрение других технологий, таких как применение кардиовертеров", –цитирует пресс-служба Скворцову.
Кроме того, в следующем году на базе ялтинского центра ФМБА планируется открытие нового модульного корпуса объединенного протезно-реабилитационного центра по примеру созданной эталонной модели ФМБА в Подмосковье.
При этом в 2025-м Ялтинский центр стал первой на полуострове клиникой, получившей сертификат качества и безопасности медицинской помощи Росздравнадзора.
С начала года центром уже освоены 42 новые технологии лечения пациентов. В том числе, нейрореабилитация и челюстно-лицевая хирургия, диабетическая ретинопатия. Возрождена торакальная хирургия, которой в Ялте не было 10 лет. Открыта новая гибридная операционная. Успешно работает отделение гемодиализа и Центр семейного благополучия.
"За период с 2022 года по 2025 год Ялтинский центр в рамках реализации федеральных проектов и целевого субсидирования ФМБА получил и освоил более 560 млн рублей – это переоснащение современным высокотехнологичным оборудованием, капитальные ремонты наиболее значимых подразделений, закупка медицинского автотранспорта. До 2030 года планируемое финансирование составит еще 750 млн рублей", – анонсировала Скворцова.
Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей
на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году. Крыму будет направлено 245,9 млн, Севастополю – 11,6 млн рублей, сообщалось ранее.
