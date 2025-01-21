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Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
В Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T15:10
2025-01-21T17:02
мнения
радио "спутник в крыму"
юрий вольфман
стихия
землетрясение
землетрясение в крыму
землетрясение в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман.19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 километров от сейсмической станции Ялта. 20 числа сейсмическое событие в Ялте повторились, подземные толчки ощущались в разных районах города.Текущая сейсмическая картина"Для крымско-черноморского региона подобной силы толчки – это нормально. В год записываем до 150 землетрясений. Спектр магнитуд различный, но небольшой", – комментирует ученый произошедшие сейсмические события.По его словам, прошлый год оказался спокойным в сейсмическом плане – всего в 2024-ом в регионе зарегистрировали 32 землетрясения, с начала 2025-го уже 16 – самое сильное из которых, магнитудой 4.2, из произошло 12 января в 75 километрах от Керчи.Прогнозы на подземные толчкиКак правило, большая часть землетрясений происходит в Черном море, но спрогнозировать точное время и место невозможно, продолжает ученый. Долгосрочный прогноз существует, но только вероятностный, который базируется на предыдущих наблюдениях.При этом он подчеркивает, что все риски, которые способны обозначить ученые, отражает карта сейсмического районирования, которая является нормативным документом и должна обязательно учитываться при проектировании и строительстве зданий в регионе."Конечно, Крым сейсмоопасный регион. Когда-то землетрясения сильные здесь еще будут. Может быть не мы, но наши дети и внуки точно почувствуют. Поэтому строить надо соответствующим образом и к этому нужно быть готовым", – настаивает ученый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
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мнения, юрий вольфман, стихия, землетрясение, землетрясение в крыму, землетрясение в черном море
Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара

Землетрясение в Крыму нельзя спрогнозировать по времени и месту – ученый

15:10 21.01.2025 (обновлено: 17:02 21.01.2025)
 
Землетрясение
Землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в год фиксируют до 150 слабых землетрясений, которые практически не ощущаются. При этом разрушительные сейсмические события происходят с интервалом в несколько столетий и спрогнозировать точно, когда и какой силы будет следующий подземный толчок, нельзя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман.
19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 километров от сейсмической станции Ялта. 20 числа сейсмическое событие в Ялте повторились, подземные толчки ощущались в разных районах города.

Текущая сейсмическая картина

"Для крымско-черноморского региона подобной силы толчки – это нормально. В год записываем до 150 землетрясений. Спектр магнитуд различный, но небольшой", – комментирует ученый произошедшие сейсмические события.
По его словам, прошлый год оказался спокойным в сейсмическом плане – всего в 2024-ом в регионе зарегистрировали 32 землетрясения, с начала 2025-го уже 16 – самое сильное из которых, магнитудой 4.2, из произошло 12 января в 75 километрах от Керчи.

"Однако это магнитуда небольшая. Если ориентироваться на шкалу магнитуд, то, что называется первой деформацией, начинается с 6 баллов – могут появляться трещины в стенах, вывалы штукатурки, разрушение печных труб. От 5 баллов – покачивание люстры, дребезжание посуды, но не более", – разъясняет специалист.

Прогнозы на подземные толчки

Как правило, большая часть землетрясений происходит в Черном море, но спрогнозировать точное время и место невозможно, продолжает ученый. Долгосрочный прогноз существует, но только вероятностный, который базируется на предыдущих наблюдениях.
"Других инструментов прогнозирования просто не существует. Мы видим, что сильные землетрясения могут происходить раз в сто лет, а действительно разрушительные – примерно раз в 500 лет. И мы знаем, что сильное землетрясение фиксировали в Ялте в 1927 году. Но это не означает, что оно повторится в 2027. Оно может не случиться, а может случиться в любой момент. Просто вероятность его такова", – поясняет ученый.
При этом он подчеркивает, что все риски, которые способны обозначить ученые, отражает карта сейсмического районирования, которая является нормативным документом и должна обязательно учитываться при проектировании и строительстве зданий в регионе.
"Конечно, Крым сейсмоопасный регион. Когда-то землетрясения сильные здесь еще будут. Может быть не мы, но наши дети и внуки точно почувствуют. Поэтому строить надо соответствующим образом и к этому нужно быть готовым", – настаивает ученый.
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