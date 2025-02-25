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Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта
Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта
Владимир Зеленский очень опасен для определенных элитных групп США и Великобритании, поэтому вероятность его физического устранения велика. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T16:11
2025-02-25T16:31
владимир зеленский
мнения
александр макушин
политика
новости
украина
сергей киселев
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский очень опасен для определенных элитных групп США и Великобритании, поэтому вероятность его физического устранения велика. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.Политолог, доцент кафедры социально-экономической географии Крымского федерального университета Сергей Киселев в свою очередь выразил уверенность, что судьба Зеленского не должна интересовать Россию. По его мнению, проблема заключается не в нем, а в европейских элитах, которые его поддерживают.В то же время Зеленский в конечном итоге должен подвергнуться аресту и суду за все совершенные им преступления, добавил Киселев.Президент России Владимир Путин ранее в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что Зеленский является "токсичной фигурой" и фактором разложения украинской армии, общества и государства. По его словам, Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, мнения, александр макушин, политика, новости, украина, сергей киселев, кфу (крымский федеральный университет)
Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта

Зеленского могут физически устранить – политолог

16:11 25.02.2025 (обновлено: 16:31 25.02.2025)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский очень опасен для определенных элитных групп США и Великобритании, поэтому вероятность его физического устранения велика. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.
"Рано или поздно он (Зеленский – ред.) может окончить свою жизнь трагически. Он очень опасен не только для самого себя. Он опасен для тех групп британской и американский элиты, которые через него отмывали деньги. И для него лично ничего хорошего не будет", - сказал эксперт.
Политолог, доцент кафедры социально-экономической географии Крымского федерального университета Сергей Киселев в свою очередь выразил уверенность, что судьба Зеленского не должна интересовать Россию. По его мнению, проблема заключается не в нем, а в европейских элитах, которые его поддерживают.
"Зеленского выбросят на помойку истории. Он фигура несамостоятельная. Это химера. Подует ветер истории – и его не будет. И этот ветер уже начинает дуть. А вот эта "свита" – для нас настоящая угроза", - полагает эксперт.
В то же время Зеленский в конечном итоге должен подвергнуться аресту и суду за все совершенные им преступления, добавил Киселев.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что Зеленский является "токсичной фигурой" и фактором разложения украинской армии, общества и государства. По его словам, Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.
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Владимир ЗеленскийМненияАлександр МакушинПолитикаНовостиУкраинаСергей КиселевКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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