https://crimea.ria.ru/20250225/kakoe-buduschee-zhdet-zelenskogo--prognoz-eksperta-1144469061.html

Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта

Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта

Владимир Зеленский очень опасен для определенных элитных групп США и Великобритании, поэтому вероятность его физического устранения велика. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T16:11

2025-02-25T16:11

2025-02-25T16:31

владимир зеленский

мнения

александр макушин

политика

новости

украина

сергей киселев

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский очень опасен для определенных элитных групп США и Великобритании, поэтому вероятность его физического устранения велика. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.Политолог, доцент кафедры социально-экономической географии Крымского федерального университета Сергей Киселев в свою очередь выразил уверенность, что судьба Зеленского не должна интересовать Россию. По его мнению, проблема заключается не в нем, а в европейских элитах, которые его поддерживают.В то же время Зеленский в конечном итоге должен подвергнуться аресту и суду за все совершенные им преступления, добавил Киселев.Президент России Владимир Путин ранее в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что Зеленский является "токсичной фигурой" и фактором разложения украинской армии, общества и государства. По его словам, Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, мнения, александр макушин, политика, новости, украина, сергей киселев, кфу (крымский федеральный университет)