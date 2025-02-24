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Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине
Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества. Об этом президент России Владимир Путин заявил автору программы РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T23:16
2025-02-24T23:16
2025-02-24T23:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества. Об этом президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.И подчеркнул, что Зеленский загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору.По российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, также сказал Путин.И выразил мнение, что Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом.Шансы Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю, сказал российский лидер. И отметил, что глава киевского режима уклоняется от переговоров по мирному урегулированию.Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели, сказал Путин.И подчеркнул, что Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но ее территория не должна использоваться как враждебный плацдарм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, украина, политика, в мире, владимир зеленский
Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине
Уход Зеленского будет на руку самой Украине – Путин
23:16 24.02.2025 (обновлено: 23:26 24.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества. Об этом президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
"Он (Зеленский – ред.) является фактором разложения и армии, общества и государства", – сказал Путин.
И подчеркнул, что Зеленский загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору.
По российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, также сказал Путин.
И выразил мнение, что Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом.
"Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно на чем (они – ред.) основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии", – сказал Путин.
Шансы Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю, сказал российский лидер. И отметил, что глава киевского режима уклоняется от переговоров по мирному урегулированию.
Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели, сказал Путин.
"Кроме всего прочего, действующий президент (США Дональд Трамп – ред.) объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А действующий глава (киевского – ред.) режима, он стоит на пути к достижению этой цели", – сказал российский лидер.
И подчеркнул, что Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но ее территория не должна использоваться как враждебный плацдарм.
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