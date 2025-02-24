https://crimea.ria.ru/20250224/putin-ukhod-zelenskogo-budet-na-ruku-samoy-ukraine-1144448732.html

Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине

Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества. Об этом президент России Владимир Путин заявил автору программы РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T23:16

2025-02-24T23:16

2025-02-24T23:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский является фактором разложения армии Украины и общества. Об этом президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.И подчеркнул, что Зеленский загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору.По российским данным, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, также сказал Путин.И выразил мнение, что Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом.Шансы Зеленского победить на выборах на Украине равны нулю, сказал российский лидер. И отметил, что глава киевского режима уклоняется от переговоров по мирному урегулированию.Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели, сказал Путин.И подчеркнул, что Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но ее территория не должна использоваться как враждебный плацдарм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, украина, политика, в мире, владимир зеленский