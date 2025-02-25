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Геройски погиб на Херсонщине: Севастополь простился с бойцом СВО
Геройски погиб на Херсонщине: Севастополь простился с бойцом СВО - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Геройски погиб на Херсонщине: Севастополь простился с бойцом СВО
В Севастополе во вторник прошло прощание с героем спецоперации Евгением Борисенко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T20:18
2025-02-25T20:18
2025-02-25T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник прошло прощание с героем спецоперации Евгением Борисенко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Евгений Борисенко родился в Черкассах, еще ребенком вместе с семьей переехал в Севастополь. После школы окончил колледж информационных технологий, был призван на срочную военную службу в одну из воинских частей ПВО, после демобилизации заключил контракт с Минобороны и был направлен в одно из подразделений специального назначения.После начала спецоперации обратился с просьбой к командованию части направить его на наиболее трудный и ответственный участок боевых действий. Геройски погиб в одном из боев на Херсонском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВОВоевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперацииВ школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
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Геройски погиб на Херсонщине: Севастополь простился с бойцом СВО
Севастополь простился с героем СВО Евгением Борисенко - Развожаев