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Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину
Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину
В Севастополе на Университетской улице загорелась бытовка с пенопластом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 25.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на Университетской улице загорелась бытовка с пенопластом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю.Также специалисты добавили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров, погибших и пострадавших в результате пожара нет.Ранее в селе Дачное под Судаком из-за окурка сгорел одноэтажный жилой дом, из огня спасена хозяйка жилища.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверкиКрупный пожар в Гвардейском - прокуратура Крыма проведет проверкуВ Севастополе на пожаре погиб мужчина
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Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину

В Севастополе в районе Студгородка загорелась строительная бытовка – МЧС

18:05 25.02.2025 (обновлено: 18:13 25.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на Университетской улице загорелась бытовка с пенопластом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
"На улице Университетская в районе стройплощадки горела бытовка, в которой хранился пенопласт. Пожар полностью ликвидирован в 17:21, работали 7 специалистов и 2 автомобиля МЧС России", – сообщили в ведомстве.
Также специалисты добавили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Ранее в селе Дачное под Судаком из-за окурка сгорел одноэтажный жилой дом, из огня спасена хозяйка жилища.
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