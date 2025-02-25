https://crimea.ria.ru/20250225/silnyy-dym-v-rayone-studgorodka-v-sevastopole---v-mchs-nazvali-prichinu-1144472363.html

Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину

Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину

В Севастополе на Университетской улице загорелась бытовка с пенопластом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T18:05

2025-02-25T18:05

2025-02-25T18:13

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на Университетской улице загорелась бытовка с пенопластом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю.Также специалисты добавили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров, погибших и пострадавших в результате пожара нет.Ранее в селе Дачное под Судаком из-за окурка сгорел одноэтажный жилой дом, из огня спасена хозяйка жилища.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверкиКрупный пожар в Гвардейском - прокуратура Крыма проведет проверкуВ Севастополе на пожаре погиб мужчина

севастополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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