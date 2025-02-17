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В Севастополе на пожаре погиб мужчина

В Севастополе на пожаре погиб мужчина - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В Севастополе на пожаре погиб мужчина

Утром в Севастополе случился пожар, в ходе которого погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T14:40

2025-02-17T14:40

2025-02-17T14:40

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Утром в Севастополе случился пожар, в ходе которого погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.За прошедшие выходные в городе случилось еще семь случаев возгорания. Из них четыре раза сотрудникам МЧС пришлось тушить горящий мусор как на открытой территории, так и на мусорных площадках."В воскресенье огнеборцы тушили кровлю временной постройки на частном участке по улице Волгоградской, легковой автомобиль на Шабалина и рекламный щит по улице Шевченко, который вспыхнул в результате неосторожного обращения с огнем", - перечислили в пресс-службе.В МЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности и устанавливать в своих домах пожарные извещатели, чтобы избежать печальных последствий.Накануне масштабный пожар случился в Симферополе в районе Центрального рынка. Огонь охватил здание торгового центра и распространился на близлежащие строения, он был локализован на площади в тысячу квадратных метров. Пожар потушили к утру субботы, в результате происшествия никто не пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пансионате Анапы полностью потушенПрокуратура проводит проверку из-за пожара на рынке в Симферополе Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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