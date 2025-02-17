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В Севастополе на пожаре погиб мужчина - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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В Севастополе на пожаре погиб мужчина
В Севастополе на пожаре погиб мужчина - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Севастополе на пожаре погиб мужчина
Утром в Севастополе случился пожар, в ходе которого погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T14:40
2025-02-17T14:40
пожар
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Утром в Севастополе случился пожар, в ходе которого погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.За прошедшие выходные в городе случилось еще семь случаев возгорания. Из них четыре раза сотрудникам МЧС пришлось тушить горящий мусор как на открытой территории, так и на мусорных площадках."В воскресенье огнеборцы тушили кровлю временной постройки на частном участке по улице Волгоградской, легковой автомобиль на Шабалина и рекламный щит по улице Шевченко, который вспыхнул в результате неосторожного обращения с огнем", - перечислили в пресс-службе.В МЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности и устанавливать в своих домах пожарные извещатели, чтобы избежать печальных последствий.Накануне масштабный пожар случился в Симферополе в районе Центрального рынка. Огонь охватил здание торгового центра и распространился на близлежащие строения, он был локализован на площади в тысячу квадратных метров. Пожар потушили к утру субботы, в результате происшествия никто не пострадал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пансионате Анапы полностью потушенПрокуратура проводит проверку из-за пожара на рынке в Симферополе Смертельный пожар в Ялте – найдены двое погибших
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РИА Новости Крым
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пожар, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, крым, происшествия
В Севастополе на пожаре погиб мужчина

В Севастополе в горящем доме обнаружили тело пожилого мужчины - МЧС

14:40 17.02.2025
 
© МЧС РоссииТушение пожара в Крыму
Тушение пожара в Крыму
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Утром в Севастополе случился пожар, в ходе которого погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.
"Ранним утром в понедельник, к сожалению, на пожаре погиб мужчина 1954 года рождения. Его без признаков жизни обнаружили в горящем доме по улице Аллы Оношко. Предварительно, к трагедии привела неосторожность при курении", - говорится в сообщении.
За прошедшие выходные в городе случилось еще семь случаев возгорания. Из них четыре раза сотрудникам МЧС пришлось тушить горящий мусор как на открытой территории, так и на мусорных площадках.
"В воскресенье огнеборцы тушили кровлю временной постройки на частном участке по улице Волгоградской, легковой автомобиль на Шабалина и рекламный щит по улице Шевченко, который вспыхнул в результате неосторожного обращения с огнем", - перечислили в пресс-службе.
В МЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности и устанавливать в своих домах пожарные извещатели, чтобы избежать печальных последствий.
Накануне масштабный пожар случился в Симферополе в районе Центрального рынка. Огонь охватил здание торгового центра и распространился на близлежащие строения, он был локализован на площади в тысячу квадратных метров. Пожар потушили к утру субботы, в результате происшествия никто не пострадал.
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