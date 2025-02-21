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Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки
Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по инциденту о возгорании школьного автобуса в Крыму, сообщает информационный РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T18:16
2025-02-21T18:16
2025-02-21T18:16
крым
белогорский район
происшествия
пожар
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по инциденту о возгорании школьного автобуса в Крыму, сообщает информационный центр СК.В селе Русаковка Белогорского района Крыма утром в пятницу во время движения школьного автобуса произошло замыкание проводки, что повлекло за собой возгорание под приборной панелью. Всех детей своевременно эвакуировали и благополучно доставили в школу, никто не пострадал.Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю организовало по данному факту процессуальную проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратурыСмертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогуЧетверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице
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РИА Новости Крым
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крым, белогорский район, происшествия, пожар, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости крыма, уголовный кодекс
Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки
Бастрыкину доложат о ходе проверки инцидента с возгоранием школьного автобуса в Крыму