https://crimea.ria.ru/20250221/pozhar-v-shkolnom-avtobuse-v-krymu--bastrykinu-dolozhat-o-khode-proverki-1144381386.html

Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки

Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Пожар в школьном автобусе в Крыму – Бастрыкину доложат о ходе проверки

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по инциденту о возгорании школьного автобуса в Крыму, сообщает информационный РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T18:16

2025-02-21T18:16

2025-02-21T18:16

крым

белогорский район

происшествия

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гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

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уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по инциденту о возгорании школьного автобуса в Крыму, сообщает информационный центр СК.В селе Русаковка Белогорского района Крыма утром в пятницу во время движения школьного автобуса произошло замыкание проводки, что повлекло за собой возгорание под приборной панелью. Всех детей своевременно эвакуировали и благополучно доставили в школу, никто не пострадал.Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю организовало по данному факту процессуальную проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть автобусов закупили в школы Судака после вмешательства прокуратурыСмертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогуЧетверо детей из попавшего в ДТП школьного автобуса в больнице

крым

белогорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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