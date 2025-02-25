https://crimea.ria.ru/20250225/antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-sele-pod-alushtoy-1144475344.html

Антитеррористические учения пройдут в селе под Алуштой

Антитеррористические учения пройдут в селе под Алуштой - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Антитеррористические учения пройдут в селе под Алуштой

В алуштинском селе Лучистое пройдут антитеррористические мероприятия в среду, 26 февраля. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T19:57

2025-02-25T19:57

2025-02-25T19:57

учения

антитеррор

алушта

безопасность республики крым и севастополя

галина огнева

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111602/74/1116027461_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_1cbc6d8c97edcae15132de9c7a070ec5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым В алуштинском селе Лучистое пройдут антитеррористические мероприятия в среду, 26 февраля. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева.На указанный период будет временно ограничено движение автомобилей по улицам: Школьная, Урожайная, Западная и пер. Новый, частично ограничено движение по улице Шоссейная.В рамках мероприятия проверят готовность оперативных служб к ликвидации ЧС, проведут оповещение и учебную эвакуацию населения.Власти просят местных жителей соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей экстренных служб и доверять исключительно официальным источникам информации.Также глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец сообщал, что в регионе пройдут учения в пятницу, 28 февраля. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное.Ранее в Гурзуфе временно перекрыли дороги и провели учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений, сообщала глава администрации Ялты Янина Павленко.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, антитеррор, алушта, безопасность республики крым и севастополя, галина огнева, новости крыма