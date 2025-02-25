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Антитеррористические учения пройдут в селе под Алуштой
Антитеррористические учения пройдут в селе под Алуштой - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Антитеррористические учения пройдут в селе под Алуштой
В алуштинском селе Лучистое пройдут антитеррористические мероприятия в среду, 26 февраля. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T19:57
2025-02-25T19:57
2025-02-25T19:57
учения
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым В алуштинском селе Лучистое пройдут антитеррористические мероприятия в среду, 26 февраля. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева.На указанный период будет временно ограничено движение автомобилей по улицам: Школьная, Урожайная, Западная и пер. Новый, частично ограничено движение по улице Шоссейная.В рамках мероприятия проверят готовность оперативных служб к ликвидации ЧС, проведут оповещение и учебную эвакуацию населения.Власти просят местных жителей соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей экстренных служб и доверять исключительно официальным источникам информации.Также глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец сообщал, что в регионе пройдут учения в пятницу, 28 февраля. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное.Ранее в Гурзуфе временно перекрыли дороги и провели учебную эвакуацию людей в рамках антитеррористических учений, сообщала глава администрации Ялты Янина Павленко.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
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учения, антитеррор, алушта, безопасность республики крым и севастополя, галина огнева, новости крыма
Антитеррористические учения пройдут в селе под Алуштой
Власти Алушты предупредили об антитеррористических мероприятиях в Лучистом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым В алуштинском селе Лучистое пройдут антитеррористические мероприятия в среду, 26 февраля. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева.
"Уважаемые жители и гости городского округа Алушта! Администрация доводит до Вашего сведения, что 26 февраля c 10.00 до 15.00 часов, на территории населенного пункта Лучистое, пройдут антитеррористические мероприятия", - написала она.
На указанный период будет временно ограничено движение автомобилей по улицам: Школьная, Урожайная, Западная и пер. Новый, частично ограничено движение по улице Шоссейная.
В рамках мероприятия проверят готовность оперативных служб к ликвидации ЧС, проведут оповещение и учебную эвакуацию населения.
Власти просят местных жителей соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей экстренных служб и доверять исключительно официальным источникам информации.
Также глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец сообщал
, что в регионе пройдут учения в пятницу, 28 февраля. В течение дня будет ограничен въезд и выезд из села Коренное.
Ранее в Гурзуфе временно перекрыли дороги и провели учебную эвакуацию людей
в рамках антитеррористических учений, сообщала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень
террористической опасности. При этом Крыму достаточно сил и средств
для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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